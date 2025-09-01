Kevés volt a könnyen jött pont a nyitányon - galériával

A harmadik vonal nyitánya közel sem volt teljes, hiszen két találkozót is októberben pótolnak.

A mezőmegyeriek csak egy ideig tudták megfékezni a harmadik vonal egyik bajnokesélyesét. Fotó: Kiss Zoltán

Az első játéknapon északon a Békés II. és a Kamut is szoros csatát nyert, a másik két helyszínen jelentősebb különbség mutatkozott a felek között. A Déli csoport párharcai kiélezett párharcokat hoztak, többségében hazai sikerekkel. Az egyke kivételt a Csorvás jelentette, amely korai kétgólos előnyét adta döntetlenre Telekgerendáson.

A harmadik vonal összefoglalója

Északi csoport

Békési FC II.–Zsadányi KSE 4–3 (2–2)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békés, 40 néző. Vezette: Drozdik Péter.

Békés: Nagy-Gáspár – Megyeri (Kis A.), Minya, D. Nagy, Kis J., Kardos I., Kovács I. (Benedek), Mracskó, Kardos M. (Fodor), Reszelő T., Tinkó (Szűcs). Játékos-edző: Kardos Imre, Minya István.

Zsadány: Csizmadia S. – Bakó A.(Csige), Fürj, Szőrös Á., Komódi B., Ruzsa, Komódi P. (Kiss B.), Szabó D., Baksai, Kóti R. (Kollár Z.), Csizmadia G. Edző: id. Csizmadia Sándor.

Gólszerző: Kardos I. (15.), Reszelő T. (31.), Tinkó (58.), Szűcs (89.), ill. Szabó D. (35.), Komódi B. (41.), Fürj (59.). Kiállítva: Ruzsa (70.).

Kardos Imre: – Rendkívül nagyot küzdve sikerült itthon tartani a három pontot. A mai győzelmet Fekete Mihálynak ajánljuk, Isten éltessen Mester!

id. Csizmadia Sándor: – Gyenge első félidő után egy vállalhatóbb második következett. A mai játékunkkal nem érdemeltünk volna győzelmet, bár szerintem az ellenfelünk sem, de ez már így marad. Lesz ettől jobb is!

Köröstarcsai KSK–Bucsa SE 6–0 (2–0)

Köröstarcsa, 60 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.

Köröstarcsa: Juhász – Nagy N. (Bregyán), Kántor M., Veder (Szentpéteri), Novák, Fülöp L. (Agárdi), Szivák, Kozák, Vincze (Kukuk), Fülöp R. (Hajnal), Mészáros S. Edző: Kis László.

Bucsa: Rácz – Tóth K., Kulik Cs. (Nagy F.), Sántha, Molnár D., Pádár, Pap S., Kovács N., Mile, Bernáth, Tasi T. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Gólszerző: Mészáros S. (9.), Szivák (35., 79.), Novák (74.), Kántor M. (83.), Kozák (88.).

Kis László: – Megérdemelt győzelmet arattunk, egy szimpatikus csapat ellen. Jó játékvezetés.

Nagy Ferenc: – Jelenleg két góllal jobb a Tarcsa nálunk, a többinél meg bambultunk. De fogjuk fel pozitívan: ma egyel kevesebbet kaptunk, mint egy hete.