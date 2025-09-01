szeptember 1., hétfő

Labdarúgás - Vármegyei III. osztály

1 órája

Kevés volt a könnyen jött pont a nyitányon - galériával

Címkék#Vármegyei III#Vésztői Torna Klub#labdarúgás#összefoglaló

Nyolc mérkőzéssel vette kezdetét hétvégén a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság programsorozata. A harmadik vonal küzdelmeit 22 csapattal bonyolítják le két csoportra bontva. A mezőny körmérkőzést vív őszi-tavaszi rendszerben, ennek alapján hirdetnek végeredményt.

Bakulya Mihály

A harmadik vonal nyitánya közel sem volt teljes, hiszen két találkozót is októberben pótolnak. 

harmadik vonal; labdarúgás; Mezőmegyer
A mezőmegyeriek csak egy ideig tudták megfékezni a harmadik vonal egyik bajnokesélyesét. Fotó: Kiss Zoltán

Az első játéknapon északon a Békés II. és a Kamut is szoros csatát nyert, a másik két helyszínen jelentősebb különbség mutatkozott a felek között. A Déli csoport párharcai kiélezett párharcokat hoztak, többségében hazai sikerekkel. Az egyke kivételt a Csorvás jelentette, amely korai kétgólos előnyét adta döntetlenre Telekgerendáson.

A harmadik vonal összefoglalója

Északi csoport

Békési FC II.–Zsadányi KSE 4–3 (2–2)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Békés, 40 néző. Vezette: Drozdik Péter.
Békés: Nagy-Gáspár – Megyeri (Kis A.), Minya, D. Nagy, Kis J., Kardos I., Kovács I. (Benedek), Mracskó, Kardos M. (Fodor), Reszelő T., Tinkó (Szűcs). Játékos-edző: Kardos Imre, Minya István.
Zsadány: Csizmadia S. – Bakó A.(Csige), Fürj, Szőrös Á., Komódi B., Ruzsa, Komódi P. (Kiss B.), Szabó D., Baksai, Kóti R. (Kollár Z.), Csizmadia G. Edző: id. Csizmadia Sándor.
Gólszerző: Kardos I. (15.), Reszelő T. (31.), Tinkó (58.), Szűcs (89.), ill. Szabó D. (35.), Komódi B. (41.), Fürj (59.). Kiállítva: Ruzsa (70.).
Kardos Imre: – Rendkívül nagyot küzdve sikerült itthon tartani a három pontot. A mai győzelmet Fekete Mihálynak ajánljuk, Isten éltessen Mester!
id. Csizmadia Sándor: – Gyenge első félidő után egy vállalhatóbb második következett. A mai játékunkkal nem érdemeltünk volna győzelmet, bár szerintem az ellenfelünk sem, de ez már így marad. Lesz ettől jobb is!

Köröstarcsai KSK–Bucsa SE 6–0 (2–0)

Köröstarcsa, 60 néző. Vezette: Korbely Péter Szabolcs.
Köröstarcsa: Juhász – Nagy N. (Bregyán), Kántor M., Veder (Szentpéteri), Novák, Fülöp L. (Agárdi), Szivák, Kozák, Vincze (Kukuk), Fülöp R. (Hajnal), Mészáros S. Edző: Kis László.
Bucsa: Rácz – Tóth K., Kulik Cs. (Nagy F.), Sántha, Molnár D., Pádár, Pap S., Kovács N., Mile, Bernáth, Tasi T. Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Gólszerző: Mészáros S. (9.), Szivák (35., 79.), Novák (74.), Kántor M. (83.), Kozák (88.).
Kis László: – Megérdemelt győzelmet arattunk, egy szimpatikus csapat ellen. Jó játékvezetés.
Nagy Ferenc: – Jelenleg két góllal jobb a Tarcsa nálunk, a többinél meg bambultunk. De fogjuk fel pozitívan: ma egyel kevesebbet kaptunk, mint egy hete.

Gerlai SE–Kamuti SK 1–2 (0–1)

Gerla, 50 néző. Vezette: Pálfi János.
Gerla: Kapelláró – Susánszky, Bereczki, Szendrődi (Seres), Sóvári, ifj. Kiss G., Gáspár, Reisz, Simon, Czinkóczky (Nagy Cs.), Kiss G. Játékos-edző: Simon Attila.
Kamut: Takács (Viczián N.) – Zsibrita (Radics), Knapp A., Gilik, Viczián B. (Foltin), Kocsor, Szabó Gy., Szalkai, Fulajtár, Németh M. (Máté), Dananaj (Krizsán). Edző: Gál András.
Gólszerző: Czinkóczky (67.), ill. Knapp A. (39.), Máté (82.). Kiállítva: Kocsor (75. – második sárga lap).
Simon Attila: – A döntetlen reális lett volna, de sajnos az egy pontot nem tudtuk megtartani a jó hangulatú hazai mérkőzésen.
Gál András: – Három pont, és más semmi…

Mezőmegyer SE II.–Vésztői TK 0–7 (0–2)

Mezőmegyer, 60 néző. Vezette: Czene Zoltán.
Mezőmegyer II.: Szalkai – Brhlik, Vozár O. (Rajeczki), Egeresi, Botlik, Frisnyicz, Sárvári, Csepregi (Csontos), Fekete G., Jova, Papp Á. (Fabulya). Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Vésztő: Sándor – Tóth I. (Varga T.), Lázár A., Fazekas, Nikula (Balázs), Pap Sz., Pap Zs., Kurucz, Lévai (Mohácsi), Kopács, Lázár T. (Szőke). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gólszerző: Kurucz (29., 43.), Pap Sz. (61., 84.), Szőke (70., 73., 81.).
Laurinyecz Mihály: – Próbáltuk eltüntetni az osztálykülönbséget, ami az első félidőben hellyel-közzel sikerült is, de szünet után teljesen elfogytunk. Gratulálok a sportszerűen játszó Vésztőnek!
Kuti István: – A mérkőzés jelentős részét sikerült kontroll alatt tartanunk, s ha a támadások befejezésénél kicsit jobban koncentrálunk, több gólt is szerezhettünk volna. A mai meccs ezzel együtt rendben volt, de mindent a helyén kell kezelnünk.

A Sarkadi KLE–Kötegyáni FC mérkőzést október 19-én játsszák le.
Szabadnapos: Okány KSK

Mezőmegyer SE II.–Vésztői TK 0–7 (0–2)

Fotók: Kiss Zoltán

Déli csoport

Mezőkovácsházi TE–Kunágotai TE 2–0 (0–0)

Mezőkovácsháza, 60 néző. Vezette: Kis Pál.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Kanász, Ondos, Jancsó, Almádi (László), Szabó K., Multyán Cs., Mag, Ágoston, Szeles (Szokai), Gazsi. Edző: Bozsó Zsolt.
Kunágota: Szokircsák – Kiss Cs., Sárvári M., Veselicz, Sirkó (Lólé K.), Csomós, Mészár, Lakatos, Kovács Gy. (Hajdú), Kovács A., Prókai (Farkas M.). Játékos-edző: Korpa János.
Gólszerző: Multyán Cs. (83.), Mag (88.).
Bozsó Zsolt: – Nagyon nehezen indult a bajnoki rajt, de bíztunk magunkban, így a végére sikerült megszereznünk a nagyon fontos három pontot, a sportszerűen játszó Kunágota ellen. Jó játékvezetés.
Korpa János: – Küzdelmes mérkőzés volt, a döntetlen reálisabb lett volna, mivel mindkét kapunál voltak helyzetek. Sajnos a végén egy rosszul eltalált labda a kapufa segítségével befelé pattant és ebből kaptunk gólt, a vereség ellenére dicséret illeti a srácokat, nagyot küzdöttek!

Medgyesegyháza SE–Kardos KSK 6–3 (4–0)

Medgyesegyháza, 40 néző. Vezette: Ondrejó Gergely.
Medgyesegyháza: Balázs – Tanner (Fülöp), Tóth L., Uhrin, Stir, Tóth Z. (Huszárik), Fűri (Gombos), Holecz (Hamza), Szikszai (Nagy I.), Fodor P. (Földesi), Nadicsán (Máris). Edző: Viczián György.
Kardos: Kurucz – Komáromi (Nagy I.), Horváth Z., Majoros (Ciblik), Erdei (Szabó L.), Szatmári, Tusjak, Kincsesi, Fejes, Oláh A. (Bagi), Szebegyinszki. Játékos-edző: Jurák György.
Gólszerző: Tóth Z. (8.), Nadicsán (13., 35.), Tusjak (42. – öngól), Holecz (57. – 11-esből), Huszárik (80.), ill. Ciblik (55.), Nagy I. (86.), Szabó L. (88.).
Viczián György: – Jól kezdtük a meccset, az első félidőben el is dönthettük volna, ám a sok kihagyott helyzet szünet után majdnem megbosszulta magát. Remélem a lelkesedés és a létszám is kitart a bajnokság végéig! Sok sikert a Kardos csapatának a továbbiakban!
Jurák György: – Mi játszottunk, ők a gólokat rúgták. Ezen kell javítanunk!

Telekgerendási LSC–Csorvási SK 2–2 (1–2)

Telekgerendás, 50 néző. Vezette: Brlás Zsolt.
Telekgerendás: Ondos (Juhász) – Túróczki, Spitzer (Csatlós), Hudák (Petrovszki), Szabó K., Ordó (Bondár), Hrabovszki, Ránkli M., Vig (Rafael), Tóth L. (Faragó), Varga K. Edző: Ágoston Gergely.
Csorvás: Németh I. – Bucsek (Lukács), Máriás, Mazán, Varga G., Gyevi-Nagy, Ruszin, Samu, Zsiga, Szokolai, Zahorán (Simon). Edző: Könyves Balázs.
Gólszerző: Víg (28.), Faragó (76.), ill. Samu (2.), Gyevi-Nagy (8.). Kiállítva: Varga G. (86. – második sárga lap).
Ágoston Gergely: – Az első tíz perc kivételével jó teljesítményt nyújtottunk. Kétgólos hátrányban fokozatosan jöttünk vissza a mérkőzésbe, a végén viszont egy kicsit hiányérzetünk is van, mert a meccslabdát nem sikerült elhelyezni a kapuba. Elégedett vagyok az eredménnyel, jól kezdtük a szezont.
Könyves Balázs: – Nagyon alulmúltuk önmagunkat az első bajnokin, mégis bizakodó vagyok a jövőnket nézve!

Kevermes SE–Jamina SE II. 2–1 (0–0)

Kevermes, 100 néző. Vezette: Fekete Zoltán.
Kevermes: Bauer O. – Molnár K. (Orosz), ifj. Bauer, Horváth R., Kiss K. (Jegyinák), Simonka, Horváth L., Kócs (Szántó), Lakatos S. (Horváth J.), Mag T., Mag Z. Edző: id. Bauer Károly.
Jamina II.: Búr – Farkas II. F., Valyuch, Onódi (Gyurovszki), Simon, Osztódi (Kerényi), Kovács Á., Rácz (Orodán), Kiss A., Leszkó (Gémes), Farkas I. F. Edző: Varga Péter.
Gólszerző: Horváth L. (65.), Mag T. (80.), ill. Farkas I. F. (90. – 11-esből).
Bauer Károly: – A kihagyott helyzetek miatt sok időt kellet várnunk, hogy megszereztük a vezetést, gyorsan meg is dupláztuk az előnyt, utána pedig már nem volt veszélyben a győzelmük.
Varga Péter: – Büszke a srácokra, szokniuk kell még a felnőtt légkört, de tinédzserként is megállták a helyüket ebben a közegben.

A Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK mérkőzést október 19-én játsszák le.
Szabadnapos: Medgyesbodzás SE

A 2. forduló programja

  • Északi csoport. Szeptember 13., szombat, 10.00: Vésztői TK–Sarkadi KLE. 16.30: Zsadányi KSE–Köröstarcsai KSK, Okány KSK–Mezőmegyer SE II., Kötegyáni FC–Békési FC II., Bucsa SE–Kamuti SK. Szabadnapos: Gerlai SE.
  • Déli csoport. Szeptember 13., szombat, 11.00: Jamina SE II.–Medgyesbodzás SE 16.30: Csárdaszállási SZSK–Telekgerendási LSC, Csorvási SK–Mezőkovácsházi TE, Kunágotai TE–Medgyesegyháza SE, Kardos KSK–Kevermes SE. Szabadnapos: Békéssámsoni SK.

 

 

