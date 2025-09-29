szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda - NB II.

1 órája

Könnyen teljesített feladatok

Címkék#kézilabda#mérkőzés#eredmények#sport

Jó napot zártak a Békés vármegyei női csapatok az NB II.-es kézilabda-bajnokságban. Az Orosháza, a Gyulasport és a Szarvas is győztesen hagyta el a pályát.

Gajdács Pál

A Gyulasport érvényesítette a papírformát az újonc Nemesnádudvar otthonában. 

Gyulasport
A Gyulasport és a Szarvas mellett az Orosháza is nyert a hétvégén. Képünkön az orosházi Pécsi Villő próbálja bevenni a gyáliak kapuját.
Fotó: Fotó: FB/Zengő Alföld Orosházi Kézilabda KA

A Gyulasport fiataljai is kivették részüket a győzelemből

Zengő Alföld Orosházi KA–Gyáli BKSE 48–16 (21–7) 

NB II.-es női mérkőzés. Orosháza, 150 néző. V.: Király, Maródi. 

Orosháza: Madera-Domokos (kapus) – Pécsi 6, Polics 4, Zavaczki 9, Kecskeméti 1, Vámosi 2 (1), Leczkési 6. Csere: Antal (kapus), Bíró, Csernyeczki 4, Jáhn 3, Andrékó 5, Bedron 2 (1), Patyi 3, Horváth B. 1 (1), Sándor 2. Edző: Papp László. A Gyál legjobb dobója: Lozsi 4. 

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2. 

Papp László: – Dicséretes, hogy a legvégéig fenntartottuk a koncentrációt és hajtottunk, ezzel megtisztelve az ellenfelet és saját magunkat is. 

Nemesnádudvari NKSZE–CZ-Gyulasport NKft. 18–37 (9–18) 

NB II, női. Nemesnádudvar, 110 néző. V.: Szalay, Tóbiás. 

Gyula: MIKE – Szabó K. 1, Gelegonya 3, ILYÉS 6, Szögi 1, Kovács Sz. 7 (2), NAGY P. 11. Csere: Triffa (kapus), Barta 2 (1), Tarkovács R., Hemdi, Petri 6 (2). Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Nemesnádudvar legjobb dobója: Klein 6 (2). 

Kiállítások: 14 perc+Petrich Dorina kizárva, ill. 10+Kovács Szófia kizárva. Hétméteresek: 6/4, ill. 6/5.

Zöldi-Tóth Katalin: – Az első perctől kezdve összeszedetten és koncentráltan játszottunk. Örömmel könyvelhetjük el a győzelmet, különösen azért, mert a fiatal játékosoknak is lehetőségük volt tapasztalatot szerezni. 

Alsónémedi SE–Szarvasi NKK 23–34 (7–19) 

NB II, női. Alsónémedi, 100 néző. V.: Kovács Kamilla, Tóth Johanna. 

Szarvas: Skorka – Trnyik 3, Urbaniczki 7, Tasgyik, Nyerges 2, Majoros 7 (2), Pétervári 5. Csere: Bakró (kapus), Szöllősi 4 (1), Jani 1, Barna, Száva, Benke, Fodor 3, Csillik, Kiss F. 2. Edző: Kaliczka László. Az Alsónémedi legjobb dobója: Ferencz-Gyöngyössy 7 (2). 

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3.

Kaliczka László:– Nagyon jól kezdtünk. A második félidőben sikerült mindenkinek játéklehetőséget adnom, örülök, hogy ezzel éltek is a lányok. Idegenben is meglepő arányú, de megérdemelt győzelmet arattunk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu