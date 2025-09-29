Könnyen teljesített feladatok

A Gyulasport érvényesítette a papírformát az újonc Nemesnádudvar otthonában.

A Gyulasport és a Szarvas mellett az Orosháza is nyert a hétvégén. Képünkön az orosházi Pécsi Villő próbálja bevenni a gyáliak kapuját.

Fotó: Fotó: FB/Zengő Alföld Orosházi Kézilabda KA

A Gyulasport fiataljai is kivették részüket a győzelemből

Zengő Alföld Orosházi KA–Gyáli BKSE 48–16 (21–7)

NB II.-es női mérkőzés. Orosháza, 150 néző. V.: Király, Maródi.

Orosháza: Madera-Domokos (kapus) – Pécsi 6, Polics 4, Zavaczki 9, Kecskeméti 1, Vámosi 2 (1), Leczkési 6. Csere: Antal (kapus), Bíró, Csernyeczki 4, Jáhn 3, Andrékó 5, Bedron 2 (1), Patyi 3, Horváth B. 1 (1), Sándor 2. Edző: Papp László. A Gyál legjobb dobója: Lozsi 4.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

Papp László: – Dicséretes, hogy a legvégéig fenntartottuk a koncentrációt és hajtottunk, ezzel megtisztelve az ellenfelet és saját magunkat is.

Nemesnádudvari NKSZE–CZ-Gyulasport NKft. 18–37 (9–18)

NB II, női. Nemesnádudvar, 110 néző. V.: Szalay, Tóbiás.

Gyula: MIKE – Szabó K. 1, Gelegonya 3, ILYÉS 6, Szögi 1, Kovács Sz. 7 (2), NAGY P. 11. Csere: Triffa (kapus), Barta 2 (1), Tarkovács R., Hemdi, Petri 6 (2). Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Nemesnádudvar legjobb dobója: Klein 6 (2).

Kiállítások: 14 perc+Petrich Dorina kizárva, ill. 10+Kovács Szófia kizárva. Hétméteresek: 6/4, ill. 6/5.

Zöldi-Tóth Katalin: – Az első perctől kezdve összeszedetten és koncentráltan játszottunk. Örömmel könyvelhetjük el a győzelmet, különösen azért, mert a fiatal játékosoknak is lehetőségük volt tapasztalatot szerezni.

Alsónémedi SE–Szarvasi NKK 23–34 (7–19)

NB II, női. Alsónémedi, 100 néző. V.: Kovács Kamilla, Tóth Johanna.

Szarvas: Skorka – Trnyik 3, Urbaniczki 7, Tasgyik, Nyerges 2, Majoros 7 (2), Pétervári 5. Csere: Bakró (kapus), Szöllősi 4 (1), Jani 1, Barna, Száva, Benke, Fodor 3, Csillik, Kiss F. 2. Edző: Kaliczka László. Az Alsónémedi legjobb dobója: Ferencz-Gyöngyössy 7 (2).

Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3.

Kaliczka László:– Nagyon jól kezdtünk. A második félidőben sikerült mindenkinek játéklehetőséget adnom, örülök, hogy ezzel éltek is a lányok. Idegenben is meglepő arányú, de megérdemelt győzelmet arattunk.