Sakk 2 órája

Csapatbajnoki nyitány kevés sikerélménnyel

Hétvégén a sakkozóknál is megkezdődtek a csapatbajnoki küzdelmek. Az NB II.-es szinten négy vármegyei együttes érdekelt, közülük a gyulai játékosok számára sikerült legjobban a nyitány. A mezőnyben új beszállónak számít az NB I. B-ből érkező Kisújszállás, valamint a Maróczy SE II., nincs ott ugyanakkor már a feljebb lépő Mórahalom.

A gyulai csapat a Tóth László csoport első fordulójában Makón aratott magabiztos győzelmet, a legutóbb bronzérmes Orosháza elmaradt a várakozásoktól, a Békés pedig nyert parti nélkül zárt a magasabb szintű együttesét megtartó Kisújszállás ellen. A gyulai csapatban Fekete Albert és Tamás Kornél is teljes pontot szerzett a bajnokság nyitányán. Fotó: Kiss Zoltán A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is! Makói SVSE II.–Gyulai SE 4,5:7,5 NB II.-es csapatbajnoki sakkmérkőzés, Makó. Gyulai pontszerzők: Fekete Albert (1.), Kelly László Endre (2.), Tamás Kornél (3.), Bányai István (5.), Godó Csongor (10.), Bujdosó Erik (12.) 1-1, Gurzó Bence Bendegúz (7.), Balogh Borbála (8.), Szluka András Tamás (9.) 0,5-0,5. Orosházi SE–TÁKISZ SE 5:7 NB II., Orosháza. Orosházi pontszerzők: Berta Gergely (8.) 1, dr. Juhász László (1.), Zalai Mihály (2.), Győri Szabolcs (3.), Kunos Zoltán (4.), Biró István (7.), Czombos Olivér (9.),Kulcsár József (10.), Sáfrán István (11.) 0,5-0,5. Kisújszállás SE–Békési TE 9,5:2,5 NB II., Kisújszállás. Békési pontszerzők: Samu Gábor (1.), Varga Tamás (1.), Visnyei Illés (5.), dr. Nagy Gábor (7.), Balog Imre (9.) 0,5-0,5. További eredmények: Félegyháza-Csongrád–Maróczy SE II. 8,5:3,5, Mertium Egyesület–Neumann János Egyetem 5,5:6,5. Szabadnapos: Békésszentandrás-KuTE.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!