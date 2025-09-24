szeptember 24., szerda

Sakk

2 órája

Csapatbajnoki nyitány kevés sikerélménnyel

Címkék#sakk#Gyulai SE#csapatbajnokság

Hétvégén a sakkozóknál is megkezdődtek a csapatbajnoki küzdelmek. Az NB II.-es szinten négy vármegyei együttes érdekelt, közülük a gyulai játékosok számára sikerült legjobban a nyitány. A mezőnyben új beszállónak számít az NB I. B-ből érkező Kisújszállás, valamint a Maróczy SE II., nincs ott ugyanakkor már a feljebb lépő Mórahalom.

Bakulya Mihály

A gyulai csapat a Tóth László csoport első fordulójában Makón aratott magabiztos győzelmet, a legutóbb bronzérmes Orosháza elmaradt a várakozásoktól, a Békés pedig nyert parti nélkül zárt a magasabb szintű együttesét megtartó Kisújszállás ellen.

gyulai; sakk; bajnokság
A gyulai csapatban Fekete Albert és Tamás Kornél is teljes pontot szerzett a bajnokság nyitányán. Fotó: Kiss Zoltán

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Makói SVSE II.–Gyulai SE 4,5:7,5

NB II.-es csapatbajnoki sakkmérkőzés, Makó. Gyulai pontszerzők: Fekete Albert (1.), Kelly László Endre (2.), Tamás Kornél (3.), Bányai István (5.), Godó Csongor (10.), Bujdosó Erik (12.) 1-1, Gurzó Bence Bendegúz (7.), Balogh Borbála (8.), Szluka András Tamás (9.) 0,5-0,5.

Orosházi SE–TÁKISZ SE 5:7

NB II., Orosháza. Orosházi pontszerzők: Berta Gergely (8.) 1, dr. Juhász László (1.), Zalai Mihály (2.), Győri Szabolcs (3.), Kunos Zoltán (4.), Biró István (7.), Czombos Olivér (9.),Kulcsár József (10.), Sáfrán István (11.) 0,5-0,5.

Kisújszállás SE–Békési TE 9,5:2,5

NB II., Kisújszállás. Békési pontszerzők: Samu Gábor (1.), Varga Tamás (1.), Visnyei Illés (5.), dr. Nagy Gábor (7.), Balog Imre (9.) 0,5-0,5.

További eredmények: Félegyháza-Csongrád–Maróczy SE II. 8,5:3,5, Mertium Egyesület–Neumann János Egyetem 5,5:6,5. Szabadnapos: Békésszentandrás-KuTE.

 

 

