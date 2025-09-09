szeptember 9., kedd

Tenisz

3 órája

A Viharsarok fiataljai félig már zsebben érezhetik az aranyérmet

Címkék#tenisz#csapatbajnokság#sport#TSZSK Gyula

Szeptember a csapatbajnokságokról is szól a hazai teniszsportban, hétvégén ismét nagyüzem volt a pályákon. Az OB II.-es pontvadászat alsóházi rájátszásában változatlanul nyeretlenül áll az Orosháza, egy szinttel lejjebb a Viharsarok TA fiataljai a Gyula együttesével szemben is megőrizték hibátlan teljesítményüket. A TSZSK OB I.-es női szakasza szabadnapját töltötte.

Bakulya Mihály

A Gyula OB III.-as gárdája hiába fut remek formát ősszel, a Viharsarok TA játékosai rajtuk is túlnőttek idén, erről a szombati párharcuk is árulkodik, amely jó eséllyel a bajnoki címet is eldöntötte. 

Gyulai; tenisz; Székács Kristóf
A gyulai csapat éljátékosa, Székács Kristóf felemás hétvégét zárt. Fotó: Kiss Zoltán

Egy osztállyal feljebb az orosháziaknak már csak egyetlen lehetőségük maradt az idei bizonyítvány javítására, igaz a nagykőrösi vizitjük eredményétől függetlenül biztosan elbúcsúznak az OB II.-től. Íme a hétvégi összefoglaló.

Szombati mérkőzések:

Orosházi VTK–Ball City SE 1:8

OB II.-es csapatbajnoki teniszmérkőzés, Orosháza. Orosházi győztes: Farkas Martin (3.).

További eredmények: Dunaharaszti MTK–MozGo SE 1:8, Ball City SE–Dunaharaszti MTK 2:7.

  • Az állás: 5. MozGo SE Nagykőrös 4 pont (16:2, 2 mérk.), 6. Dunaharaszti MTK 4 (16:11, 3), 7. Ball City SE 2 (11:16, 3), 8. Orosházi VTK 0 (2:16, 2).

Békéscsabai Előre TK–Agroázis-Szegedi VTK 4:5

OB III., Gyula. Békéscsabai győztesek: Fábián Viktor (1.), Mihály István (3.), Técsy Gyula (5.), és a Weisz Gábor, Mihály István (1.) páros.

Viharsarok TA–TSZSK Gyula II. 6:3

OB III., Békéscsaba. Győztesek: Mokán István Damján (1.), Pacsika Mátyás (3.), Molnár Milán (4.), Kovács Huba (5.), valamint a Molnár Milán, Pacsika Mátyás (1.), és a Mokán István Damján, Kovács Huba (3.) páros, illetve Oláh Imre Szabolcs (2.), Albert Máté (6.), és az Oláh Imre Szabolcs, Albert Máté (2.) páros.

Vasárnapi mérkőzések:

Back Street Balls–Szarvasi TC 3:6

OB III., Szeged. Szarvasi győztesek: Bagdán Tamás (2.), Selymes Martin (3.), Gergely István Dániel (4.), dr. Bencze Tamás (5.), valamint a Gergely István Dániel, Mrsan György (1.), és a dr. Bencze Tamás, Selymes Martin (3.) páros.

TSZSK Gyula II.–Dél-alföldi Tenisz Egyesület 9:0

OB III., Gyula. Gyulai győztesek: Székács Kristóf (1.), Oláh Imre Szabolcs (2.), Kiss Kevin (3.), ifj. Havas István (4.), Benkő Tamás (5.), Havas István (6.), valamint a Kiss Kevin, Székács Kristóf (1.), a Benkő Tamás, Havas István (2.), és a Kovács Zoltán, Oláh Imre Szabolcs (3.) páros.

  • Az állás: 1. Viharsarok TA 18 pont (65:16, 9), 2. TSZSK Gyula II. 14 (55:35, 10), 3. Agroázis-Szegedi VTK 12 (42:39, 9), 4. Szarvas 8 (35:37, 8), 5. Békéscsabai Előre TK 6 (39:33, 8), 6. Back Street Balls 2 (26:55, 9), 7. Dél-alföldi TK 0 (8:55, 7).

 

 

