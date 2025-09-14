szeptember 14., vasárnap

Röplabda

1 órája

Győzelemmel zárt az MBH-Békéscsaba Lugoson

Címkék#csapat#BRSE#torna#győzelem

Utolsó lugosi mérkőzését a Fatum-Nyíregyháza ellen vívta az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata és ahogy szombaton a CSM Lugojt, úgy a szabolcsiakat is ötszettes mérkőzésen sikerült legyőzni.

Gajdács Pál

Bár Nagy Péter csapata igencsak beragadt a rajtnál, a második szettre sikerült rendezni a sorokat. A harmadik felvonás ismét a Fatumé lett, de akárcsak egy nappal korábban, úgy a BRSE most is fel tudott állni vesztes helyzetből, és meggyőző teljesítménnyel hozta a negyedik, aztán az ötödik játékot is. Mindezt úgy, hogy több esetben is egyszerre öt magyar fiatal volt a pályán. 

A Lugoj után a Nyíregyházát is ötszettes mérkőzésen verte a Békéscsaba
Fotó: BRSE

A Békéscsaba két győzelemmel és egy vereséggel, összesen öt ponttal zárta a tornát, de ami még ennél is fontosabb, a 15 lejátszott szett alatt rendkívül hasznos tapasztalatokkal gazdagodott a csapat és Nagy Péter stábja is.

Eredmény: MBH-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:2 (–10, 16, –22, 16,)

 

 

