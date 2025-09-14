1 órája
Győzelemmel zárt az MBH-Békéscsaba Lugoson
Utolsó lugosi mérkőzését a Fatum-Nyíregyháza ellen vívta az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata és ahogy szombaton a CSM Lugojt, úgy a szabolcsiakat is ötszettes mérkőzésen sikerült legyőzni.
Bár Nagy Péter csapata igencsak beragadt a rajtnál, a második szettre sikerült rendezni a sorokat. A harmadik felvonás ismét a Fatumé lett, de akárcsak egy nappal korábban, úgy a BRSE most is fel tudott állni vesztes helyzetből, és meggyőző teljesítménnyel hozta a negyedik, aztán az ötödik játékot is. Mindezt úgy, hogy több esetben is egyszerre öt magyar fiatal volt a pályán.
A Békéscsaba két győzelemmel és egy vereséggel, összesen öt ponttal zárta a tornát, de ami még ennél is fontosabb, a 15 lejátszott szett alatt rendkívül hasznos tapasztalatokkal gazdagodott a csapat és Nagy Péter stábja is.
Eredmény: MBH-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:2 (–10, 16, –22, 16,)
Nagyot küzdöttek a gyulaiak az NB II.-es éllovassal - galériával