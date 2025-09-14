Fordítás és győzelem a CSM Lugoj ellen

A forgatókönyv és az eredmény azonban másként alakult az egy nappal korábbihoz képest: ezúttal a lugosiak két szoros szett után 2:0-ra vezettek, ám ekkor a csabaiak megrázták magukat és először szépítettek, majd egyenlítettek, a túlórában pedig a győzelmet is megszerezték!

A lugosi tornán szombaton is ötszettes csatát vívott az MBH-Békéscsaba, ám ezt most meg is nyerte. Fotó: BRSE

A békéscsabaiak legeredményesebb játékosa a 29 pontos bosnyák Iman Isanovic volt.

Az MBH-Békéscsaba a lugosi tornán vasárnap kora délután a Fatum-Nyíregyháza ellen játssza az utolsó mérkőzését.

Eredmény: CSM Lugoj–MBH-Békéscsaba 2:3 (23, 23, –16, –19, –10)