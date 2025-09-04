szeptember 4., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Rangadóból rangadóba tart a Gyomaendrődi FC

Címkék#Békés megye#pálya#bajnokság#otthon

Rangadóból rangadóba tart a Hármas-Körös-parti csapat a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Gyomaendrődi FC pont nélkül maradt egy döntetlenszínezetű mérkőzésen Kondoroson, a szombati vendég Jamina SE pedig ikszelt a Mezőhegyes vendégeként. A két gárda most egymással randevúzik a hétvégi 4. játéknapon és mindkettő javítana.

Gajdács Pál

Villámrajtot vett a Gyomaendrődi FC a vármegyei I. osztályú bajnokságban, amely Dévaványán és otthon a Békés ellen is nyerni tudott és jó esélyei voltak az előző kiírás meglepetéscsapata, a Kondoros otthonában is. Végül pont nélkül maradt Kéri Roland együttese, s emiatt még mindig bosszús a Hármas-Körös-partiak edzője. 

Gyomaendrődi FC
A fekete mezes jaminaiak a Gyomaendrődi FC ellen megszakítanák a kétmeccses pontnélküli szériát Fotó: Kiss Zoltán

Nem lép feltartott kézzel a pályára a Gyomaendrődi FC

– Nagyjából egy félidőnyi előnyt adtunk a Kondorosnak. A második félidőben nem adódott annyi lehetőség, hogy ki tudjunk egyenlíteni. Sajnos vannak csapatrészek, melyek nem működtek jól – tért vissza az előző hétvégi Kondoros elleni bajnokira Kéri Roland.

A szombati vendégükről megjegyezte, hogy Jaminában olyan lehetőségek jöttek, amivel nem könnyű versenyre kelni. 

– Nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára és hazai pályán megpróbáljuk a legjobb eredményt elérni. Lesznek hiányzóink sérülések és más okból kifolyólag.

A gyomaendrődiekhez hasonlóan a Jamina SE is jól kezdte a bajnokságot, az első fordulóban fél tucatot vágott a Nagyszénásnak, azóta viszont nem termett nyert mérkőzést az erzsébethelyi együttes. 

– A legutóbbi mérkőzésünkön a Mezőhegyes nagyon visszaállt, mivel nem tudtunk megbirkózni. A felállt fal elleni játékban még van mit fejlődni – kezdte Mazán Zoltán, a Jamina SE edzője. Pozitívumot jelentett ugyanakkor, hogy – a felkészülési mérkőzéseket is beleértve – hosszú idő után nem kaptunk gólt.

A jaminai tréner szerint a Gyomaendrőd elleni egy más mérkőzés lesz. 

– Jó csapatról beszélünk, az eddigi eredményeik ezt bizonyítják. Felkészülünk arra is, hogy letámadnak és mi kontrázunk, de arra is, hogy mi domináljunk – próbálta felvázolni a lehetőségeket Mazán Zoltán. – Nem számítok könnyű mérkőzésre, ami háromesélyes. A napi formától függ, hogy ki lesz a jobb, fontos, hogy ki rúgja az első gólt. Ez mindig hoz egyfajta magabiztosságot a csapatnak, de ha az ellenfél vezet, akkor már fel kell vállalni a kockázatosabb játékot. Sorin Raducut sajnos le kellett cserélni a Mezőhegyes ellen, remélem, hogy vállalni tudja a játékot.

A 4. forduló programja. Szeptember 6., szombat, 16.30: Békési FC–Szarvasi FC, Dévaványai SE–Kondorosi TE, Gyomaendrődi FC–Jamina SE, Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC, Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK. 

 

 

