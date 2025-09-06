Nőtt az élen álló trió előnye az első osztályban - galériával

A gyomaendrődi rangadón nem született találat, a Jamina ráadásul egymást követő második meccsét zárta gól nélküli döntetlenre.

A gyomaendrődi döntetlennek a fehér mezes kondorosiak örülhettek igazán, akik a ványai sikerükkel növelték előnyüket az üldözőikkel szemben. Fotó: Erdős Csaba

Mezőhegyesen a hazaiak vezettek, végül mégis nekik kellett örülniük jobban az egyik pontnak a Szeghalom ellen. A szarvasiak ezúttal Békésen demonstráltak erőt, a Kondoros tavalyi „mumusa” otthonában nyert Dévaványán, az orosháziak pedig a forduló legtermékenyebb találkozót vívták a gyarmatiakkal.

Dévaványai SE–Kondorosi TE 1–2 (0–1)

Vármegyei első osztályú labdarúgó-mérkőzés. Dévaványa, 200 néző. Vezette: Telek András.

Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Bakó), Polonio-Guerreiro, Kisari, Szalai (Somogyi M.), Kun (Ungi), Polasek, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.

Kondoros: Gritta – Czvalinga Á., Czvalinga M. (Paluska), Gedó (Dankó), Szász Á. (Szász Albert), Mile, Mladonyiczki, Csicsely, Vízkeleti (Radics), Rafaj R., Rafaj M. (Szász Arnold). Edző: Janis János.

Gólszerző: Kisari (66. – 11-esből), ill. Gedó (45.), Vízkeleti (49.).

Bereczki Árpád: – Hetek óta naivak vagyunk hátul, utána meg futunk az eredmény után. Kettő-nulla után magunkra találtunk, talán az egyik pontot megérdemeltük volna.

Janis János: – Kettő-nulla után egy sima meccset megint izgalmassá tudtunk tenni, hiányoztak az egyéni megvillanásaink, azok nélkül mindig nehéz lesz. Lassan festeni kell az ősz hajszálaimat. Mindennek ellenére gratulálok a csapatomnak, hiszen négy meccs óta veretlenek vagyunk. Sok sikert a sportszerű ványaiaknak!

Papp Sándor