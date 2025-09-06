2 órája
Nőtt az élen álló trió előnye az első osztályban - galériával
A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság negyedik játéknapján mindhárom éllovas bezsebelte a három pontot. A gyomaendrődi és a mezőhegyesi csapat hazai környezetben döntetlenre végzett ellenfelével, ezzel a dobogósok és üldözőik között nyílott az olló. Az alsóházban nem változott a helyzet az előző héthez képest.
A gyomaendrődi rangadón nem született találat, a Jamina ráadásul egymást követő második meccsét zárta gól nélküli döntetlenre.
Mezőhegyesen a hazaiak vezettek, végül mégis nekik kellett örülniük jobban az egyik pontnak a Szeghalom ellen. A szarvasiak ezúttal Békésen demonstráltak erőt, a Kondoros tavalyi „mumusa” otthonában nyert Dévaványán, az orosháziak pedig a forduló legtermékenyebb találkozót vívták a gyarmatiakkal.
Dévaványai SE–Kondorosi TE 1–2 (0–1)
Vármegyei első osztályú labdarúgó-mérkőzés. Dévaványa, 200 néző. Vezette: Telek András.
Dévaványa: Dobozi – Szász, Papp D. (Bakó), Polonio-Guerreiro, Kisari, Szalai (Somogyi M.), Kun (Ungi), Polasek, Marton, Szabó E., Szántó B. Edző: Bereczki Árpád.
Kondoros: Gritta – Czvalinga Á., Czvalinga M. (Paluska), Gedó (Dankó), Szász Á. (Szász Albert), Mile, Mladonyiczki, Csicsely, Vízkeleti (Radics), Rafaj R., Rafaj M. (Szász Arnold). Edző: Janis János.
Gólszerző: Kisari (66. – 11-esből), ill. Gedó (45.), Vízkeleti (49.).
Bereczki Árpád: – Hetek óta naivak vagyunk hátul, utána meg futunk az eredmény után. Kettő-nulla után magunkra találtunk, talán az egyik pontot megérdemeltük volna.
Janis János: – Kettő-nulla után egy sima meccset megint izgalmassá tudtunk tenni, hiányoztak az egyéni megvillanásaink, azok nélkül mindig nehéz lesz. Lassan festeni kell az ősz hajszálaimat. Mindennek ellenére gratulálok a csapatomnak, hiszen négy meccs óta veretlenek vagyunk. Sok sikert a sportszerű ványaiaknak!
Papp Sándor
Dévaványai SE–Kondorosi TEFotók: Erdős Csaba
Gyomaendrődi FC–Jamina SE 0–0
Gyomaendrőd, 130 néző. Vezette: Nemczov Márk.
Gyomaendrőd: Soczó Sz. – Endrefalvi, Csipai, Molnár T., Forgács (Egri), Szikszai (Kovács A.), Lénárt, Pecznik, Werle, Sebők (Hanea), Szilágyi (Valach). Edző: Kéri Roland.
Jamina: Dolezsán – Horváth M., Ruzsa, Bozsó (Kerekes), Bány, Raducu, Szaszák (Szaszák L.), Szabó V., Bánfi (Leszkó), Balog K. (Palik), Jánovszki (Csatlós). Edző: Mazán Zoltán.
Kéri Roland: – Tipikus egygólos meccs volt, ahol csak az az egy gól hiányzott. Összességében igazságos döntetlen született. Az utóbbi időben a kapott gólok száma rendben van, sajnos a rúgottak maradnak el.
Mazán Zoltán: – A mai mérkőzésen mindkét csapatnál a küzdelem dominált. Nem nagyon tudtunk egymás eszén túljárni, így nem is lehetett más eredmény, mint az igazságos döntetlen.
Vinkovics Attila
Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK 7–2 (3–1)
Orosháza, 150 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Orosháza: Salka – Péter, Ondrejó, Nagy B. (Janicsek), Berki (Futó), Darida, Miszlai, Márk (Dobi N.), Harangozó (Dénes), Halász (Árgyelán), Bónus. Edző: Bodzás Ádám.
Füzesgyarmat: Fildan – Gurmai, Jámbor, Kis Sz., Béres, Szilágyi (Boros), Balázs, Juhász, Vámos I., Fábián (Novák M.), Magyar (Szőke). Edző: Boros Tibor.
Gólszerző: Miszlai (29., 61.), Halász (37.), Péter (40., 52.), Ondrejó (66.), Darida (77.), ill. Szilágyi (44.), Balázs (82.).
Bodzás Ádám: – A két kapott gól elkerülhető lett volna, de összességében elértük a kitűzött célunkat. Pozitívum, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani, és a fiataljaink meghálálták a bizalmat.
Boros Tibor: – Fél óráig partiban voltunk a hazai csapattal. Nem kérdés, hogy az Orosháza más kategóriát képvisel. Próbáltuk megnehezíteni a dolgát, de néhány egyéni hiba elindított egy olyan lavinát, amiben futószalagon érkeztek a gólok, és csak kozmetikázni tudtunk, de teljesen reális az eredmény.
Betkó Tamás
Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC 2–2 (1–0)
Mezőhegyes, 70 néző. Vezette: Kató Benedek.
Mezőhegyes: Varga P. – Mátó, Czene P. (Bóna), Varga T., Zsilák, Szlovák, Tari (Szabó I.), Papp M., Rotár (Czene Z.), Faragó (Vincze), Dócza. Edző: Boér Zsolt.
Szeghalom: Borszéki – Vincze, Szilágyi (Stefán), Bakk, Hajdú, Hoffmann, Nagy M. (Karim), Mészáros (Simon), Zsilák, Borúzs P., Kiss T. Edző: Hajdu Csaba, Kardos Ferenc Gergő.
Gólszerző: Czene P. (36.), Szlovák (90.), ill. Mészáros (60.), Hoffmann (86.).
Boér Zsolt: – Az első félidőben kihagytuk a nagy lehetőségeinket, pedig le kellett volna zárnunk a mérkőzést. Érhetetlen és szégyenteljes, amit szünet után műveltünk. Remélem, hogy idejében jött a pofon!
Kardos Ferenc Gergő: – Dicséret illeti a fiúkat, hatalmas munkát végeztek. Sajnos a jelzett hosszabbítás letelte után is folyhatott a játék! Megyünk tovább a megkezdett úton.
Perlaki János
Békési FC–Szarvasi FC 0–6 (0–2)
Békés, 120 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.
Békés: Takács – Medve, Nagy J., Mihalik (Kis J.), Nagy Sz. (Kardos I.), Balázs, Rózsavölgyi, Rigler (Apáti-Nagy), Marik, Csaplár, Urbán. Edző: Zsiros György.
Szarvas: Selmeczi-Tóth – Nagy S., Kovács Zs. (Zima), Furár, Sindel, Magyar (Cservenák), Barna (Simon), Tóth B., Pilán M., Tanner (Kepenyes), Kasik (Steinmacher). Edző: Klimaj Zoltán, Somogyi János.
Gólszerző: Nagy S. (22.), Sindel (28.), Furár (68., 90.), Zima (88.), Kepenyes (74.).
Zsiros György: – Gratulálok a Szarvasnak, a teljesítménye már NB III.-at idézte, meglepődnék, ha nem ők nyernék a bajnokságot!
Somogyi János: – Az eredmény ellenére hiányérzetünk van, reményeink szerint fogunk ennél sokkal gyorsabban és egységesebb csapatként játszani!
A góllövőlista élcsoportja
- 6 gólos: Sindel Roland (Szarvas)
- 4 gólos: Bozsó Milán (Jamina), Furár Róbert Tibor (Szarvas), Miszlai László (Orosháza), Péter József (Orosháza)
- 3 gólos: Endrefalvi Erik (Gyomaendrőd), Jánovszki László (Jamina), Mészáros Máté József (Szeghalom)
- 2 gólos: Bánki-Horváth Gergő (Orosháza), Barna Viktor (Szarvas), Gedó Gergő (Kondoros), Halász Zsombor Zoltán (Orosháza), Juhász Gábor (Füzesgyarmat), Kepenyes Ármin (Szarvas), Kerekes Sándor Krisztián (Nagyszénás), Kisari Tibor (Dévaványa), Nagy Szebasztián (Békés), Rafaj Milán Barnabás (Kondoros), Tanner Gergő (Szarvas), Vincze Alex (Orosháza), Zima Dániel (Szarvas)
Az 5. forduló programja
Szeptember 13., szombat, 16.30: Füzesgyarmati SK–Mezőhegyesi SE, Szeghalmi FC–Gyomaendrődi FC, Jamina SE–Dévaványai SE, Kondorosi TE–Békési FC, Szarvasi FC–Nagyszénás SE. Szabadnapos: Orosházi MTK-ULE.
Dobi Anikó