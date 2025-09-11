1 órája
Három békéscsabai emelő is ott lehet a junior Eb-n
Öt békéscsabai súlyemelő volt érdekelt az elmúlt hétvégi szegedi Őszindító felmérő versenyen. A megmérettetés Gulyás Milánnak egy felkészülési sorozat részeként felmérést jelentett a junior Európa-bajnokságra, klubtársainak pedig formaidőzítő verseny volt a szeptember 21-én Kecskeméten megrendezendő U17-es országos bajnokságra.
Felkészülés idei, felkészülés oda, Gulyás Milán azért szakításban összerakott egy új ifjúsági országos csúcsot. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE egyik nagy reménységétől 293 kg-os összetett eredményt vár el a szövetségi kapitány, aminek ha egészséges lesz, vélhetően meg is fog felelni.
Gulyás Milán és klubtársai örömsúlyemelést csináltak Szegeden
– Szegeden mindig jó hangulatú versenyeket rendeznek jó körülmények között. Örömsúlyemelés volt a hétvégén, mindenki lazán hozta az elvárásaimat, Danics Boglárka, Mórocz Noémi, Mórocz Nándor egyéni csúcsot emelt, Gulyás Milán szakításban ifi országos csúcsot teljesített – mondta gyors értékelőjében Bökfi János, a békéscsabaiak edzője.
Békéscsabai eredmények. Leányok. Junior. 53 kg: 1. Danics Boglárka (szakítás: 38 kg, lökés: 51 kg, összetett: 89 kg). +86 kg: 1. Mórocz Noémi (szakítás: 71 kg, lökés: 85 kg, összetett: 156 kg). Ifjúsági. +77 kg: 1. Szabadi Luca (szakítás: 52 kg, lökés: 70 kg, összetett: 132 kg).
Fiúk. Ifjúsági. 88 kg: 1. Gulyás Milán (szakítás: 127 kg, lökés: 152 kg, összetett: 279 kg). 94 kg: 1. Mórocz Nándor (szakítás: 86 kg, lökés: 107 kg, 193 kg).
A junior Eb felkészülési programjának részeként a szövetségi kapitány a napokban Kisbéren tartott felmérőt, amely versenykörülmények között zajlott bírók és szakemberek előtt.
A csabai válogatottak közül Garamvölgyi Kasszandra és Fekécs Noel mutatták meg felkészültségüket. Kasszandra 70 kg-os egyéni csúcsot szakított, lökésben 85 kg-ig jutott, az összetett eredménye pedig 155 kg, ami elég volt az előnevezéshez az Eb-re, de a végleges nevezésre a szövetségi kapitány az U17 országos bajnokságon 160 kg-os összetett szintet írt elő.
Fekécs Noelt is benevezték a kontinensbajnokságra, aki a szakításban 85, lökésben 108, összetettben 193 kg-ot teljesített, neki az U17-es ob-n 210 kg a szint.
Az október 28-án Albániában kezdődő junior Eb-re három csabai tehetséget neveztek be: Garamvölgyi Kasszandra az 58, Fekécs Noel a 60, Gulyás Milán pedig a 88 kg-os súlycsoportban indulhat. Mindhármuknak a jövő hétvégi ifjúsági ob-n dőlhet el a végleges indulása.