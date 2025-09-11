Három békéscsabai emelő is ott lehet a junior Eb-n

Felkészülés idei, felkészülés oda, Gulyás Milán azért szakításban összerakott egy új ifjúsági országos csúcsot. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő SE egyik nagy reménységétől 293 kg-os összetett eredményt vár el a szövetségi kapitány, aminek ha egészséges lesz, vélhetően meg is fog felelni.

Kis csapat, nagy eredmények, Gulyás Milán (hátul középen) szakításban megdöntötte az ifjúági országos csúcsot

Gulyás Milán és klubtársai örömsúlyemelést csináltak Szegeden

– Szegeden mindig jó hangulatú versenyeket rendeznek jó körülmények között. Örömsúlyemelés volt a hétvégén, mindenki lazán hozta az elvárásaimat, Danics Boglárka, Mórocz Noémi, Mórocz Nándor egyéni csúcsot emelt, Gulyás Milán szakításban ifi országos csúcsot teljesített – mondta gyors értékelőjében Bökfi János, a békéscsabaiak edzője.

Békéscsabai eredmények. Leányok. Junior. 53 kg: 1. Danics Boglárka (szakítás: 38 kg, lökés: 51 kg, összetett: 89 kg). +86 kg: 1. Mórocz Noémi (szakítás: 71 kg, lökés: 85 kg, összetett: 156 kg). Ifjúsági. +77 kg: 1. Szabadi Luca (szakítás: 52 kg, lökés: 70 kg, összetett: 132 kg).

Fiúk. Ifjúsági. 88 kg: 1. Gulyás Milán (szakítás: 127 kg, lökés: 152 kg, összetett: 279 kg). 94 kg: 1. Mórocz Nándor (szakítás: 86 kg, lökés: 107 kg, 193 kg).

A junior Eb felkészülési programjának részeként a szövetségi kapitány a napokban Kisbéren tartott felmérőt, amely versenykörülmények között zajlott bírók és szakemberek előtt.

A csabai válogatottak közül Garamvölgyi Kasszandra és Fekécs Noel mutatták meg felkészültségüket. Kasszandra 70 kg-os egyéni csúcsot szakított, lökésben 85 kg-ig jutott, az összetett eredménye pedig 155 kg, ami elég volt az előnevezéshez az Eb-re, de a végleges nevezésre a szövetségi kapitány az U17 országos bajnokságon 160 kg-os összetett szintet írt elő.

Fekécs Noelt is benevezték a kontinensbajnokságra, aki a szakításban 85, lökésben 108, összetettben 193 kg-ot teljesített, neki az U17-es ob-n 210 kg a szint.

Az október 28-án Albániában kezdődő junior Eb-re három csabai tehetséget neveztek be: Garamvölgyi Kasszandra az 58, Fekécs Noel a 60, Gulyás Milán pedig a 88 kg-os súlycsoportban indulhat. Mindhármuknak a jövő hétvégi ifjúsági ob-n dőlhet el a végleges indulása.