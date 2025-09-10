Partiban voltak az ezüstérmessel

A gyulaiak fegyelmezett játékkal tartották magukat az első félidőben. A térfélcsere után volt lehetőségük egyenlíteni, de egy balszerencsés öngól után már nem volt reális sanszuk a bravúros pontszerzésre.

Molnár Ágnes: – A vereség ellenére nagyon sok tanult dolgot visszaláttam a csapattól. Mertünk játszani, sőt, egy-nullánál ha kicsit jobban koncentrálunk, meglepetés is lehetett volna a mérkőzés vége.

TFSE–Gyulai Amazonok 4–0 (1–0)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Budapest, 100 néző. Vezette: Agócs, Grünvald (Dobó).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Kajári, Komlósi. Csere: Kósa, Nagy K., Szappanos, Futaki, Petri-Szabó, Megyeri, Kurai, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.

Gólszerző: Tagyi (17.), Lovas (25. – öngól), Vámosi (34.), Dorner (39.).