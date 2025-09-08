szeptember 8., hétfő

Futsal

27 perce

Gyulai premier az élvonalban

Címkék#női bajnokság#futsal#gyulai amazonok#sport#Futsal NB I

Vereséggel kezdte az NB I.-es női futsal-bajnokságot az Amazonok csapata. A gyulai lányok a hazai premieren a Csepellel szemben maradtak alul szoros csatában. A második félidő elején egyszer sikerült kétgólos hátrányból egyenlíteniük, a meccs végén másodszor már nem jött össze ugyanez.

Munkatársunktól

A gyulaiak korán kétgólos hátrányba kerültek, ettől kezdve futottak az eredmény után. 

Itt egy korábbi mérkőzésen szorulnak védekezésre a gyulai lányok. Fotó: Kiss Zoltán

Molnár Ágnes: – Bosszant a vereség, mert a csapat megérdemelt volna  egy pontot. Meg kell tanulnunk a találkozó elejétől koncentrálni, hiszen rendre probléma, hogy az első tíz percben mattolni tudnak minket.

Gyulai Amazonok–Csepel FC USE 3–4 (1–2)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Gyula, 100 néző. Vezette: Nemczov, Medovarszki (Baráth).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Kajári, Nagy K., Komlósi. Csere: Kósa, Sovány, Szappanos, Futaki, Petri-Szabó, Megyeri, Kurai, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.

Gólszerző: Kurai (14.), Kajári (21.), Komlósi (39.), ill. Herczik (3.), Őri (6.), Spét (25.), Krár (37.).

 

 

 

