48 perce
A címvédő DEAC a szünetig elérte a célját
Az NB I.-es női futsal-bajnokság negyedik játéknapján a címvédő DEAC vendégeskedett a fürdővárosban. A debreceniek az első félidei kiváló játékkal, esélyeshez méltó módon zsebelték be a pontokat. Az Amazonok a második húsz percben mutatott teljesítményért érdemelt dicséretet.
Molnár Ágnes: – Próbáltuk a saját játékunkat játszani, több, kevesebb sikerrel. Az első félidőben alkalmazott taktika miatt vállalom a felelősséget, a lányok hozzáállásával ismét elégedett voltam. Örömteli, hogy bátran játszunk egy ilyen kaliberű ellenfél ellen is.
Gyulai Amazonok–Debreceni EAC 0–7 (0–6)
NB I.-es női futsal-mérkőzés. Gyula, 100 néző. Vezette: Nemczov, ifj. Medovarszki (Czene).
Gyula: Kovács V. – Kurta, Petri-Szabó, Lovas, Komlósi. Csere: Kósa, Sovány Kajári, Nagy K., Megyeri, Kurai, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.
Gólszerző: Krascsenics (2., 11.), Horváth V. (8., 12.), Bálint (13.), Fülöp (18.), Nagy A. (33.).
Gyulai Amazonok–Debreceni EAC 0–7Fotók: Kiss Zoltán
A rajongók nem hittek a szemüknek, olyan autót villantott a magyar énekes