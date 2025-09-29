A címvédő DEAC a szünetig elérte a célját

Molnár Ágnes: – Próbáltuk a saját játékunkat játszani, több, kevesebb sikerrel. Az első félidőben alkalmazott taktika miatt vállalom a felelősséget, a lányok hozzáállásával ismét elégedett voltam. Örömteli, hogy bátran játszunk egy ilyen kaliberű ellenfél ellen is.

Gyulai Amazonok–Debreceni EAC 0–7 (0–6)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Gyula, 100 néző. Vezette: Nemczov, ifj. Medovarszki (Czene).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Petri-Szabó, Lovas, Komlósi. Csere: Kósa, Sovány Kajári, Nagy K., Megyeri, Kurai, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.

Gólszerző: Krascsenics (2., 11.), Horváth V. (8., 12.), Bálint (13.), Fülöp (18.), Nagy A. (33.).