Pont nélkül maradtak Tolnában

A gyulai lányok nagy odaadással játszottak, a félidő közepén azonban meginogtak kétszer. Szünet után nyílt lehetőség a szépítésre, ehelyett a Tolna talált be, amire Petri-Szabó Tünde válaszolt, de a bravúr elmaradt.

Molnár Ágnes: – Végig koncentráltan játszottunk, kis szerencsével akár pontot is elcsíphettünk volna. Biztató dolgokat láttam vissza, hétről hétre egyre erősebbek vagyunk mentálisan.

Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 3–1 (2–0)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Tolna, 100 néző. Vezette: Álló, Hauck (Lengyel).

Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Kajári, Nagy K. Csere: Komlósi, Petri-Szabó, Megyeri, Kurai, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.

Gólszerző: Ács (10.), Sajabó (13.), Kirschner (31.), ill. Petri-Szabó (33.).