szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futsal

4 órája

Pont nélkül maradtak Tolnában

Címkék#mérkőzés#női futsal NB I#Tolna-Mözs#gyulai amazonok

Három forduló után továbbra is pont nélkül áll az újonc Gyulai Amazonok csapata az NB I.-es női futsal-bajnokságban. A fürdővárosiak vasárnap az eddig pontot sem veszítő Tolna otthonában vívtak szoros meccset.

Beol.hu

A gyulai lányok nagy odaadással játszottak, a félidő közepén azonban meginogtak kétszer. Szünet után nyílt lehetőség a szépítésre, ehelyett a Tolna talált be, amire Petri-Szabó Tünde válaszolt, de a bravúr elmaradt.

Molnár Ágnes: – Végig koncentráltan játszottunk, kis szerencsével akár pontot is elcsíphettünk volna. Biztató dolgokat láttam vissza, hétről hétre egyre erősebbek vagyunk mentálisan.

Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 3–1 (2–0)

NB I.-es női futsal-mérkőzés. Tolna, 100 néző. Vezette: Álló, Hauck (Lengyel).
Gyula: Kovács V. – Kurta, Lovas, Kajári, Nagy K. Csere: Komlósi, Petri-Szabó, Megyeri, Kurai, Freiberger. Edző: Molnár Ágnes.
Gólszerző: Ács (10.), Sajabó (13.), Kirschner (31.), ill. Petri-Szabó (33.).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu