Nyugodjon békében!

1 órája

Fekete zászló lobogott a szombati meccsen, elhunyt a futball mestere

Címkék#foci#Kunstár János#sportélet#család

Nem csupán kiváló labdarúgó, szakosztályvezető és edző volt, hanem olyan személyiség, aki munkájával, lelkesedésével és emberségével maradandót alkotott. A futball volt Kuna élete.

Nyemcsok László

Családja mély fájdalommal tudatta, hogy szeptember 13-án elhunyt Kunstár János (1953–2025), Kondoros sportéletének meghatározó alakja, a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere, ahogy sokan mondták, a futball mestere. Az egész vármegyében, és azon túl is ismert, elismert és népszerű Kunát rengetegen gyászolják.

Fekete zászló lobog a futball meghatározó alakja emlékére
A futball meghatározó alakjának az emlékére a
 fekete zászló kint volt a szombati KOTE-meccsen.  Fotó: Facebook

Kuna vállalkozóként is nagyot alkotott

Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, Szarvason szerezte lakatos- és hegesztő szakmunkás-képesítését. Alapszakmája a lakatos- és hegesztőmunka volt; minden fémmel kapcsolatos feladatban otthonosan mozgott. Vállalkozóként is nagyot alkotott: apró műhellyel indult, majd 1998-ban megvásárolta az egykori kondorosi Tüzép-telepet, ahol új műhelyépületeket, raktárt és szociális épületet alakított, húsz embernek adott munkát, nyújtott nekik és családjuknak megélhetést.

Többször kitüntették szakmai munkájáért

Elsősorban tehergépkocsik és pótkocsik javítását, felújítását, átalakítását vállalta; új platókat készített, nagyobb járművek alvázát is kezelte. A Békéscsabai Ipartestület többször kitüntette szakmai munkájáért.

Kunstár János kitüntetésével
Kunstár Jánost a Békéscsabai Ipratestület is többször kitüntette Fotó: Facebook

Kuna életének meghatározó része volt a futball

A futballban 1967-től ifjúsági csapatokban, 1969-től a felnőttben is játszott, 1973-ban a Békéscsabai Zalka SE játékosa lett. 1975-től a felnőtt csapat játékosa és utánpótlás-edzője volt, 1985-től a felnőtt csapat edzőjeként, 2000-től szakosztályvezetőként és elnökségi tagként dolgozott. Jelentős szerepet vállalt a sportpálya felújításában, az öltözők, a kerítés és a lelátó megépítésében. Aktívan részt vett a KOTE 100. évfordulójának rendezvényein, és szívvel-lélekkel dolgozott a sportélet megújításán. Kunát 2023-ban, a III. Kondorosi Sportbál díjátadó ünnepségén a „Kondoros város sportjáért” díjban részesült.

Kunát a családja mellett a futball és a vállalkozása éltette Fotó: Facebook

A szombati siker az ő emlékének szólt

A szombati Kondorosi TE – Békés FC mérkőzés (3–2), több volt egy győzelemnél. Szimbóluma lett annak az erőnek és összetartásnak, amelyet Kunstár János évtizedeken át épített. A csapat, az egyesület és a szurkolók mind tudták: ez a siker az ő emlékének szólt. Kondoros Város Önkormányzata és a Kondorosi Testedző Egyesület osztozik a gyászban, és együttérzését fejezi ki Kuna családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Kondoros számára örökké példát jelent majd a közösségért végzett áldozatos munkája, kitartása, szakmai és emberi példamutatása.

 

 

 

 

 

