Labdarúgás - vármegyei I. osztály
1 órája
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati negyedik játéknapjának eredménysora.
A gyomaendrődi együttes (csíkosban) hazai pályán végzett döntetlenre, a gyarmatiaknak Orosházán nem termett pont. Fotó: Erdős Csaba
Békési FC–Szarvasi FC 0–6 (0–2)
Dévaványai SE–Kondorosi TE 1–2 (0–1)
Gyomaendrődi FC–Jamina SE 0–0
Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC 2–2 (1–0)
Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK 7–2 (3–1)
Szabadnapos: Nagyszénás SE
