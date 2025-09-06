szeptember 6., szombat

Labdarúgás - vármegyei I. osztály

1 órája

Friss I. osztályú eredmények

A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szombati negyedik játéknapjának eredménysora.

Bakulya Mihály
A gyomaendrődi együttes (csíkosban) hazai pályán végzett döntetlenre, a gyarmatiaknak Orosházán nem termett pont. Fotó: Erdős Csaba

Békési FC–Szarvasi FC 0–6 (0–2)
Dévaványai SE–Kondorosi TE 1–2 (0–1)
Gyomaendrődi FC–Jamina SE 0–0
Mezőhegyesi SE–Szeghalmi FC 2–2 (1–0)
Orosházi MTK-ULE–Füzesgyarmati SK 7–2 (3–1)
Szabadnapos: Nagyszénás SE

 

 

