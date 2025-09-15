37 perce
A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét
Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.
A Fradi.hu-n megjelent cikkhez kapcsolódó véleményekből kitűnik, hogy szinte mindenki magabiztos továbbjutást vár a 36-szoros magyar bajnok és 24-szeres kupagyőztes Ferencvárostól.
Udvarias és kevésbé szalonképes reakciók a Fradi szurkolóktól
- „Mocskos Békéscsaba, jöttök a Pokolba”
- „Legalább nem kell utazni! ... lilát verni mindig jó.”
- Legalább lilák, öröm lesz kiverni őket” – utóbbi megjegyzésben a Fradi örök riválisa, az Újpest elleni ellenszenv is vastagon benne van.
- „Ha nem is az Újpest, de legalább lilák!”
- „Hátha kapnak ők is 15-öt” – finom utalás a Fradi előző fordulóbeli ellenfelére a Vas vármegyei I. osztályú Szarvaskend elleni 15–0-ás győzelemre.”
- „Simán elkalapáljuk a lila majmokat!” „KÖTELEZŐ GYŐZELEM!” „Sima továbbjutás!”.
Ezt mondják a visszafogottabb zöld-fehér drukkerek
Azért vannak visszafogottabb, óvatosabb drukkerek is, akik szerint nem kell lenézni a Csabát:
- „Nem egyszer törtek már borsot az orrunk alá.”
- „Van miért visszavágni nekik! A Rebrov-érában jól kibabráltak velünk, pedig a csapat nagy része még középiskolás volt…”
- „Mikor gyerek voltam mindig mumus volt a Békéscsaba otthon, de ők jönnek hozzánk!”
- „A mumusunk volt mindig”.
S valóban, a csabaiak – igaz, még inkább a ’70-es, ’80-as években, de a Kórház utcai pályán gyakran megtréfálták a válogatottak sorát felvonultató Fradit. És azért ne feledjük el az 1994. augusztus 20-án Békéscsabán lejátszott bajnoki csatát, amely kiütéses 5–2-es lila-fehér diadallal végződött és a 2019. decemberi Magyar Kupa mérkőzést, melyen a 16 közé jutásért óriási meglepetésre 2–0-ra győzött a már akkor is az NB II.-ben játszó Előre.
A békéscsabai és Békés vármegyei Fradi-drukkerek is megnyilvánultak, imigyen: „Békés megyében lakom, 8 éves korom óta Fradista vagyok, de Békéscsaba a székhely, ott leszek” „Fradistaként, Békés megyeiként és mivel fociztam, egy dolgot egy fotelszurkoló se felejtsen el, a labda gömbölyű, minden ellenfelet tisztelni kell.”
A 4. forduló hivatalos játéknapja: október 29., de ettől még eltérhetnek a csapatok.
