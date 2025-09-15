A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét

Ezt mondják a visszafogottabb zöld-fehér drukkerek

Azért vannak visszafogottabb, óvatosabb drukkerek is, akik szerint nem kell lenézni a Csabát:

„Nem egyszer törtek már borsot az orrunk alá.”

„Van miért visszavágni nekik! A Rebrov-érában jól kibabráltak velünk, pedig a csapat nagy része még középiskolás volt…”

„Mikor gyerek voltam mindig mumus volt a Békéscsaba otthon, de ők jönnek hozzánk!”

„A mumusunk volt mindig”.

S valóban, a csabaiak – igaz, még inkább a ’70-es, ’80-as években, de a Kórház utcai pályán gyakran megtréfálták a válogatottak sorát felvonultató Fradit. És azért ne feledjük el az 1994. augusztus 20-án Békéscsabán lejátszott bajnoki csatát, amely kiütéses 5–2-es lila-fehér diadallal végződött és a 2019. decemberi Magyar Kupa mérkőzést, melyen a 16 közé jutásért óriási meglepetésre 2–0-ra győzött a már akkor is az NB II.-ben játszó Előre.

A békéscsabai és Békés vármegyei Fradi-drukkerek is megnyilvánultak, imigyen: „Békés megyében lakom, 8 éves korom óta Fradista vagyok, de Békéscsaba a székhely, ott leszek” „Fradistaként, Békés megyeiként és mivel fociztam, egy dolgot egy fotelszurkoló se felejtsen el, a labda gömbölyű, minden ellenfelet tisztelni kell.”

A 4. forduló hivatalos játéknapja: október 29., de ettől még eltérhetnek a csapatok.