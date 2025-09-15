szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A mumusunk volt mindig, jöttök a pokolba – így várják a Fradi-szurkolók az Előrét

Címkék#békéscsabai#Fradi#Előre 1912#Ferencváros

Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.

Gajdács Pál

A Fradi.hu-n megjelent cikkhez kapcsolódó véleményekből kitűnik, hogy szinte mindenki magabiztos továbbjutást vár a 36-szoros magyar bajnok és 24-szeres kupagyőztes Ferencvárostól. 

Fradi
A Fradi szurkolókban azért még élénken él a hat évvel ezelőtti békéscsabai kupamérkőzés, amikor csapatuk sima 2–0-s vereséget szenvedett a Kórház utcában 
Archív fotó: Imre György

Udvarias és kevésbé szalonképes reakciók a Fradi szurkolóktól

  • „Mocskos Békéscsaba, jöttök a Pokolba” 
  • „Legalább nem kell utazni! ... lilát verni mindig jó.”
  •  Legalább lilák, öröm lesz kiverni őket” – utóbbi megjegyzésben a Fradi örök riválisa, az Újpest elleni ellenszenv is vastagon benne van. 
  • „Ha nem is az Újpest, de legalább lilák!” 
  • „Hátha kapnak ők is 15-öt” – finom utalás a Fradi előző fordulóbeli ellenfelére a Vas vármegyei I. osztályú Szarvaskend elleni 15–0-ás győzelemre.”
  • „Simán elkalapáljuk a lila majmokat!” „KÖTELEZŐ GYŐZELEM!” „Sima továbbjutás!”.

Ezt mondják a visszafogottabb zöld-fehér drukkerek

Azért vannak visszafogottabb, óvatosabb drukkerek is, akik szerint nem kell lenézni a Csabát: 

  • „Nem egyszer törtek már borsot az orrunk alá.” 
  • „Van miért visszavágni nekik! A Rebrov-érában jól kibabráltak velünk, pedig a csapat nagy része még középiskolás volt…” 
  • „Mikor gyerek voltam mindig mumus volt a Békéscsaba otthon, de ők jönnek hozzánk!” 
  • „A mumusunk volt mindig”. 

S valóban, a csabaiak – igaz, még inkább a ’70-es, ’80-as években, de a Kórház utcai pályán gyakran megtréfálták a válogatottak sorát felvonultató Fradit. És azért ne feledjük el az 1994. augusztus 20-án Békéscsabán lejátszott bajnoki csatát, amely kiütéses 5–2-es lila-fehér diadallal végződött és a 2019. decemberi Magyar Kupa mérkőzést, melyen a 16 közé jutásért óriási meglepetésre 2–0-ra győzött a már akkor is az NB II.-ben játszó Előre. 

A békéscsabai és Békés vármegyei Fradi-drukkerek is megnyilvánultak, imigyen: „Békés megyében lakom, 8 éves korom óta Fradista vagyok, de Békéscsaba a székhely, ott leszek” „Fradistaként, Békés megyeiként és mivel fociztam, egy dolgot egy fotelszurkoló se felejtsen el, a labda gömbölyű, minden ellenfelet tisztelni kell.”

A 4. forduló hivatalos játéknapja: október 29., de ettől még eltérhetnek a csapatok.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu