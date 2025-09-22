A vártnál könnyebben nyert az Újkígyós a Zengő ellen

A FISE-Újkígyós már az első félidőben nyomatékosította szándékait, az orosháziak a meccs hajrájában tudtak felzárkózni.

A FISE-Újkígyós otthonában veszítő Zengő Alföld mellett a másik orosházi csapat, a fekete mezben játszó CSIKO-Racing SE sem tudott pontot szerezni a hétvégén

Fotó: Zsedényi Péter

Ötven percig erős tempót diktált a FISE-Újkígyós

FISE-Újkígyós–Zengő Alföld Orosházi KC 31–26 (16–8)

NB II.-es mérkőzés. Férfi. Újkígyós, 150 néző. V.: Matic, Nádasdi.

Újkígyós: KECSKEMÉTI – ÁSÓS 10 (4), MURÁNYI 1, GÁBOR, KOCSOR 3, BALOGH J. 9 (3), Szabó G. 3. Csere: Domokos (kapus), Harangozó 1, IVANICS, Bordás, Lőrinczi 1, Endrei, Kádas V. 3, Farkas B., Tóth A. Edző: Molnár Zoltán.

Orosháza: Lipták – Zalai 4, Morva Z. 5 (3), Kádas B. 4 (1), Benkő, Branyiczki 1, Tusjak 3. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K. 2, Losonc, Kádas N., Sántha 2, Kis B., Mondzinger 1, Andó 3, Bíró 1. Játékos-edző: Losonc László.

Kiállítások: 10, ill. 14 perc+Kádas Nándor és Mora Zoltán kizárva. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/4.

Molnár Zoltán: – Ötven percig jól működött a védekezés és a támadás is. A végén kicsit kiengedtünk, de így is végig kézben tartottuk a mérkőzést. Köszönet a szurkolóknak a lelkes biztatásért.

Losonc László: – Támadásban és védekezésben is alulmúltuk önmagunkat. Az első félidőben minden egyes hibánkat kihasználta az ellenfelünk. Erőtlenül, rossz felfogásban kézilabdáztunk. A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy a végére visszakapaszkodtunk öt gólra. Jókor jött ez a pofon, a héten biztosan átbeszéljük a tapasztaltakat, mert ilyen felfogásban nem játszhatunk a jövőben.

Békéscsaba DKSE–Tisza Volán SC 29–42 (14–18)

NB II, férfi. Békéscsaba, 50 néző. V.: Hovány, Ubornyák.

Békéscsaba Olajos-Tóth – Csordás 2, Szenográdi 4, Labos, Vidovenyecz 4, dr. Petrovszki 10 (8), Istenes L. 3. Csere: Mézes (kapus), Frisnyicz 1, Morva R., Karács 1, Beliczay 3, Morva T. 1. Edző: Felföldi Gábor. A Tisza Volán legjobb dobói: Ferwagner 8, Babinszki 8 (4).

Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/8, ill. 5/5.

Felföldi Gábor: – Hagyományosan „bealudtuk” a mérkőzés elejét. Az elő félidő végén felcsillant a remény, hogy visszajövünk a mérkőzésbe, de a második felvonásra elfáradtunk.

Makói KC–CSIKO-Racing SE Orosháza 39–37 (23–21)