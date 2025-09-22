1 órája
A vártnál könnyebben nyert az Újkígyós a Zengő ellen
Csak a férfiaknál játszottak komplett fordulót az NB II.-es kézilabda-bajnokságban. A FISE-Újkígyós és a Zengő Alföld Orosházi KC vármegyei rangadó telt ház előtt biztos hazai sikert hozott.
A FISE-Újkígyós már az első félidőben nyomatékosította szándékait, az orosháziak a meccs hajrájában tudtak felzárkózni.
Ötven percig erős tempót diktált a FISE-Újkígyós
FISE-Újkígyós–Zengő Alföld Orosházi KC 31–26 (16–8)
NB II.-es mérkőzés. Férfi. Újkígyós, 150 néző. V.: Matic, Nádasdi.
Újkígyós: KECSKEMÉTI – ÁSÓS 10 (4), MURÁNYI 1, GÁBOR, KOCSOR 3, BALOGH J. 9 (3), Szabó G. 3. Csere: Domokos (kapus), Harangozó 1, IVANICS, Bordás, Lőrinczi 1, Endrei, Kádas V. 3, Farkas B., Tóth A. Edző: Molnár Zoltán.
Orosháza: Lipták – Zalai 4, Morva Z. 5 (3), Kádas B. 4 (1), Benkő, Branyiczki 1, Tusjak 3. Csere: Juhász G. (kapus), Papp K. 2, Losonc, Kádas N., Sántha 2, Kis B., Mondzinger 1, Andó 3, Bíró 1. Játékos-edző: Losonc László.
Kiállítások: 10, ill. 14 perc+Kádas Nándor és Mora Zoltán kizárva. Hétméteresek: 8/7, ill. 6/4.
Molnár Zoltán: – Ötven percig jól működött a védekezés és a támadás is. A végén kicsit kiengedtünk, de így is végig kézben tartottuk a mérkőzést. Köszönet a szurkolóknak a lelkes biztatásért.
Losonc László: – Támadásban és védekezésben is alulmúltuk önmagunkat. Az első félidőben minden egyes hibánkat kihasználta az ellenfelünk. Erőtlenül, rossz felfogásban kézilabdáztunk. A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy a végére visszakapaszkodtunk öt gólra. Jókor jött ez a pofon, a héten biztosan átbeszéljük a tapasztaltakat, mert ilyen felfogásban nem játszhatunk a jövőben.
Békéscsaba DKSE–Tisza Volán SC 29–42 (14–18)
NB II, férfi. Békéscsaba, 50 néző. V.: Hovány, Ubornyák.
Békéscsaba Olajos-Tóth – Csordás 2, Szenográdi 4, Labos, Vidovenyecz 4, dr. Petrovszki 10 (8), Istenes L. 3. Csere: Mézes (kapus), Frisnyicz 1, Morva R., Karács 1, Beliczay 3, Morva T. 1. Edző: Felföldi Gábor. A Tisza Volán legjobb dobói: Ferwagner 8, Babinszki 8 (4).
Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 8/8, ill. 5/5.
Felföldi Gábor: – Hagyományosan „bealudtuk” a mérkőzés elejét. Az elő félidő végén felcsillant a remény, hogy visszajövünk a mérkőzésbe, de a második felvonásra elfáradtunk.
Makói KC–CSIKO-Racing SE Orosháza 39–37 (23–21)
NB II, férfi. Makó, 120 néző. V.: Kovács I., Simó. Orosháza: Pajkó – Bán 12, Pásztor M. 4, Hachbold 5, Valaczkai, Borbély 3, Donka 3. Cserék: Majdán, Tomozi (kapusok), Kiss-Horváth B., Csányi 2, Kovács M. 3, Míg 2, Pásztor Á., Simon 3, Lovas. Edző: Héjja Ádám. A Makó legjobb dobója: Francia 9.
Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 0/0.
Héjja Ádám: – Harminchét lőtt góllal meccset kellene nyerni. Sajnos a védelmünk egyáltalán nem volt jó a mérkőzés nagy részében. Többször a kezünkben volt a lehetőség, hogy megnyerjük a meccset, de nagyon sok gyermeteg hibát vétettünk. Remélem ez egy kellően nagy pofon volt mindenkinek és a jövőben nagyobb lesz a fókusz.
Jó egyéni teljesítmények döntöttek a Gyula javára
- Mezőtúri AFC–CZ Gyulasport 25–31 (15–18)
- NB II, női. Mezőtúr, 85 néző. V.: Király, Maródi.
- Gyula: Mike – Szabó K. 1, Gelegonya, ILYÉS 8, Szögi 7 (2), KOVÁCS SZ. 7, Nagy P. Csere: Triffa (kapus), TARKOVÁCS R. 4, Hemdi, Tarkovács D., Petri 4 (2). Edző: Zöldi-Tóth Katalin. A Mezőtúr legjobb dobója: Nagy A. 6.
- Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 5/4.
- Zöldi-Tóth Katalin: – Nem volt zökkenőmentes a heti felkészülésünk, de a lányok mindent megtettek a nagy melegben. Voltak olyan egyéni teljesítmények, amelyekre bátran építhetünk a jövőben. Kiemelném a fiatal Tarkovács Rékát, aki magabiztosan játszott védekezésben és támadásban is.