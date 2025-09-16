1 órája
Még hogy esélytelen?! Hat éve kiejtette a Fradit az Előre a kupából – videóval
A Nyíregyháza után egy újabb NB I.-es csapattal, a magyar bajnokság címvédőjével, a Ferencvárossal találkozik a Békéscsaba 1912 Előre a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 csapata között. A Ferencváros alakulatával hat évvel ezelőtt akadt össze utoljára az Előre a hazai kupasorozatban, azt a meccset a mai napig emlegetik mindkét oldalon.
A Ferencvárosnak kellemetlen emlékei lehetnek a két csapat legutóbbi, 2019. december 4-én lejátszott Magyar Kupa mérkőzéséről, amikor szintén a legjobb a 16 közé jutásért óriási meglepetésre 2–0-ra győzött a már akkor is az NB II.-ben játszó Előre.
Nagy meglepetést jelentett a Ferencváros korai kupabúcsúja
A találkozót a 2. perctől Leandro de Almeida kiállítása miatt (aki a kiugró Máris Dominikot rántotta le) 10 emberrel játszotta végig a Ferencváros, de ez mit sem vont le a lila-fehérek érdemeiből.
A csabaiak az első félidő hajrájában, a 38. percben szereztek vezetést, amikor Hursán György szöglete után a hosszú oldalon Tóth Dániel négy méterről a hálóba lőtte a labdát. A végeredményt a ráadásban, a 94. percben állította be a Csaba, amikor Szalai Dániel előrevágott labdájával Nikola Pantovics a bal oldalon betört a 16-oson belülre, elment Danylo Ihnatenko mellett, majd 8 méterről lőtt, a labda Gróf Dávidot érintve került a bal felső sarokba.
Kétezer néző a Kórház utcai stadionban
A 2019-es békéscsabai találkozót 2036 néző látta, ami nem számított rossz látogatottságnak. Ennél várhatóan sokkal többen lesznek majd október végén a Groupama Arénában. Az akkori győztes csapatból ma már egyedül csak a jelenleg műtét után lábadozó Hursán György van az Előre kötelekében, pedig hat éves időtávlatról beszélünk...
Rebrov ült a Fradi kispadján
A zöld-fehér csapatot a Fradival 2018 és 2021 között három bajnoki címet szerző ukrán Szerhij Rebrov irányította, akinek vezetésével a csapat Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörig jutott, 2023-tól az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik.
A mérkőzés jegyzőkönyve
Békéscsaba–Ferencváros 2–0 (1–0)
- Labdarúgás Magyar Kupa mérkőzés a 16 közé jutásért, Békéscsaba, Kórház utca, 2036 néző. V.: Takács J. (Márkus, Tőkés). Békéscsaba: Uram – Pilán, Nagy S., Babinyecz, Polényi – Szalai, Bidzilya (Pantovics, 60.), Hursán, Váradi (Zahorán, 68.) – Máris (Gréczi M., 71.), Tóth D. Vezetőedző: Schindler Szabolcs. FTC: Vezetőedző: Gróf – Civic, Frimpong, Leandro, Heister (Haratin, 66.) – Szerető (Lovrencsics, 78.), Svarka, Ihnatenko, Bőle – Szihnyevics (Priskin, 78.), Varga R. Vezetőedző: Szerhij Rebrov.
- Sárga lap: Pilán, a 28., Szalai, az 51., Máris, az 52., Pantovics, a 94. percben.
- Kiállítva: Leandro (visszahúzásért), az 1. percben.
- Szögletarány: 1:19 (1:5).
A Fradi szurkolói így várják a lila-fehéreket
Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.
