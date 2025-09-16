Még hogy esélytelen?! Hat éve kiejtette a Fradit az Előre a kupából – videóval

A Ferencvárosnak kellemetlen emlékei lehetnek a két csapat legutóbbi, 2019. december 4-én lejátszott Magyar Kupa mérkőzéséről, amikor szintén a legjobb a 16 közé jutásért óriási meglepetésre 2–0-ra győzött a már akkor is az NB II.-ben játszó Előre.

A ködös időben lejátszott mérkőzésen nagy meglepetésre nem a Ferencváros, hanem az Előre győzött 2019-ben Archív fotó: Imre György

Nagy meglepetést jelentett a Ferencváros korai kupabúcsúja

A találkozót a 2. perctől Leandro de Almeida kiállítása miatt (aki a kiugró Máris Dominikot rántotta le) 10 emberrel játszotta végig a Ferencváros, de ez mit sem vont le a lila-fehérek érdemeiből.

A csabaiak az első félidő hajrájában, a 38. percben szereztek vezetést, amikor Hursán György szöglete után a hosszú oldalon Tóth Dániel négy méterről a hálóba lőtte a labdát. A végeredményt a ráadásban, a 94. percben állította be a Csaba, amikor Szalai Dániel előrevágott labdájával Nikola Pantovics a bal oldalon betört a 16-oson belülre, elment Danylo Ihnatenko mellett, majd 8 méterről lőtt, a labda Gróf Dávidot érintve került a bal felső sarokba.

Kétezer néző a Kórház utcai stadionban

A 2019-es békéscsabai találkozót 2036 néző látta, ami nem számított rossz látogatottságnak. Ennél várhatóan sokkal többen lesznek majd október végén a Groupama Arénában. Az akkori győztes csapatból ma már egyedül csak a jelenleg műtét után lábadozó Hursán György van az Előre kötelekében, pedig hat éves időtávlatról beszélünk...

Videón a találkozó

Rebrov ült a Fradi kispadján

A zöld-fehér csapatot a Fradival 2018 és 2021 között három bajnoki címet szerző ukrán Szerhij Rebrov irányította, akinek vezetésével a csapat Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörig jutott, 2023-tól az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik.