Labdarúgás

2 órája

Még hogy esélytelen?! Hat éve kiejtette a Fradit az Előre a kupából – videóval

Címkék#csapat#Békéscsaba 1912 Előre#Ferencváros#Magyar Kupa

A Nyíregyháza után egy újabb NB I.-es csapattal, a magyar bajnokság címvédőjével, a Ferencvárossal találkozik a Békéscsaba 1912 Előre a labdarúgó Magyar Kupa legjobb 32 csapata között. A Ferencváros alakulatával hat évvel ezelőtt akadt össze utoljára az Előre a hazai kupasorozatban, azt a meccset a mai napig emlegetik mindkét oldalon.

Gajdács Pál

A Ferencvárosnak kellemetlen emlékei lehetnek a két csapat legutóbbi, 2019. december 4-én lejátszott Magyar Kupa mérkőzéséről, amikor szintén a legjobb a 16 közé jutásért óriási meglepetésre 2–0-ra győzött a már akkor is az NB II.-ben játszó Előre. 

Ferencváros
A ködös időben lejátszott mérkőzésen nagy meglepetésre nem a Ferencváros, hanem az Előre győzött 2019-ben Archív fotó: Imre György

Nagy meglepetést jelentett a Ferencváros korai kupabúcsúja

A találkozót a 2. perctől Leandro de Almeida kiállítása miatt (aki a kiugró Máris Dominikot rántotta le) 10 emberrel játszotta végig a Ferencváros, de ez mit sem vont le a lila-fehérek érdemeiből. 

A csabaiak az első félidő hajrájában, a 38. percben szereztek vezetést, amikor Hursán György szöglete után a hosszú oldalon Tóth Dániel négy méterről a hálóba lőtte a labdát. A végeredményt a ráadásban, a 94. percben állította be a Csaba, amikor Szalai Dániel előrevágott labdájával Nikola Pantovics a bal oldalon betört a 16-oson belülre, elment Danylo Ihnatenko mellett, majd 8 méterről lőtt, a labda Gróf Dávidot érintve került a bal felső sarokba. 

Kétezer néző a Kórház utcai stadionban

A 2019-es békéscsabai találkozót 2036 néző látta, ami nem számított rossz látogatottságnak. Ennél várhatóan sokkal többen lesznek majd október végén a Groupama Arénában.  Az akkori győztes csapatból ma már egyedül csak a jelenleg műtét után lábadozó Hursán György van az Előre kötelekében, pedig hat éves időtávlatról beszélünk...

Videón a találkozó

Rebrov ült a Fradi kispadján

A zöld-fehér csapatot a Fradival 2018 és 2021 között három bajnoki címet szerző ukrán Szerhij Rebrov irányította, akinek vezetésével a csapat Bajnokok Ligája és az Európa-liga csoportkörig jutott, 2023-tól az ukrán válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik.

A mérkőzés jegyzőkönyve

Békéscsaba–Ferencváros 2–0 (1–0)

  • Labdarúgás Magyar Kupa mérkőzés a 16 közé jutásért, Békéscsaba, Kórház utca, 2036 néző. V.: Takács J. (Márkus, Tőkés). Békéscsaba: Uram – Pilán, Nagy S., Babinyecz, Polényi – Szalai, Bidzilya (Pantovics, 60.), Hursán, Váradi (Zahorán, 68.) – Máris (Gréczi M., 71.), Tóth D. Vezetőedző: Schindler Szabolcs. FTC: Vezetőedző: Gróf – Civic, Frimpong, Leandro, Heister (Haratin, 66.) – Szerető (Lovrencsics, 78.), Svarka, Ihnatenko, Bőle – Szihnyevics (Priskin, 78.), Varga R. Vezetőedző: Szerhij Rebrov.
  • Sárga lap: Pilán, a 28., Szalai, az 51., Máris, az 52., Pantovics, a 94. percben.
  • Kiállítva: Leandro (visszahúzásért), az 1. percben.
  • Szögletarány: 1:19 (1:5).

A Fradi szurkolói így várják a lila-fehéreket

Van aki, óvatosságra int, van, aki szerint simán elkalapálják a lila-fehéreket, de van olyan ferencvárosi szurkoló is, aki a 3. fordulóban Kecskeméten elvérzett Újpestet hiányolta mint ellenfelet. A labdarúgó Magyar Kupa 4. körében a Ferencváros a Békéscsabát kapta ellenfélnek, ami az online térben alaposan megmozgatta a Fradi szurkolótáborát.

 


 

 

