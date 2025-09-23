A címvédő nyerte a nagyszabású drezdai versenyt

Az eurokegel viszonylag új szakág, melyet nagy vonalakban egy német játékból és a 120 fás magyarbiliárdból mixeltek össze néhány esztendeje.

A nemzetközi eurokegel bajnokság legjobbjai, jobbról harmadik a győztes, Eric Baldermann

Főként ez a két nemzet jeleskedik a műfajban, de vannak dán, cseh, holland és szlovák követői is. Főbb ismérve, hogy a játékosok kétszer löknek egymás után, úgy váltják egymást.

Évente hagyományosan összejönnek valahol, az idei eseményre 14 hazai, 15 magyar és két holland biliárdos sereglett össze Drezdába. Az SV Drezden Reick Biliard pazar versenyterme biztosított tökéletes feltételeket a magas szintű eurokegel játékhoz. A résztvevők az első napon nyolc csoportban küzdöttek a két-két továbbjutó helyért. Hat magyar játékos (Bíró Imre, Harmati László, Pardi Roland, Tímár András, Turi Zoltán, Vári László) maradt állva az egyenes kieséses szakaszra. A legjobb nyolc közé jutásért megvívott mérkőzésen Harmati, Turi és Vári búcsúzott, a negyeddöntő során Bíró Imre is csatlakozott hozzájuk. Pardi Roland és Tímár András viszont készülhetett az elődöntőre.

Pardi a német Mario Gehrke ellen megszerezte a vezetés, és bár egyenlített riválisa, visszavette az irányítást és 3:1-re nyert. A másik párban Tímár Andrásnak nem kisebb feladatot kellet végrehajtania, mint legyőzni a címvédő Eric Baldermannt, ez korábban már sikerült neki. A német játékos viszont ez alkalommal nem hagyott teret magyar ellenfelének és végig dominálva, magas szintű játékkal nyert 3:0-ra.

Korábban nem látott nívójú eurokegel finálé

A fináléban a közönség ritkán látható, egészen káprázatos biliárd élményt kapott. Az első szettet rendkívül szoros végjáték után a német játékos nyerte (96-100), viszont ezek után Pardi Roland pillanatai következtek, aki két szettben is „mattolta” a hazai játékost (100-94, 100-70). Ezután ismét Eric Baldermann vette át a mérkőzés irányítását és a tőle megszokott koncentrációt mutatva egyenlített (58-100). A döntő szett magas szintű, lélegzet elállító csatát hozott, a végjátékban Pardi közelebb áll a győzelemhez, de végül talán kicsit Fortuna is közbeszólt, mert mindössze 2 pont hiányzott a győzelméhez, viszont a német játékosnak volt ezután válasza és két remek lökéssel a maga javára fordította az utolsó játékot (98:100), ezzel megszerezve a 7. Nemzetközi Eurokegel Bajnokság trófeáját.

Fantasztikus döntőt láthattak a nézők, a torna fennállásának egyik, ha nem a legjobb mérkőzését.