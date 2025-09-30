25 perce
Eredményes diákolimpiák
Öt érem jutott a vármegyébe a Hajdúszoboszlón megrendezett U13-as korosztályú birkózók Kötöttfogású Diákolimpiai Országos Döntőjén, melyen 14 súlycsoportban 172 fiatal lépett szőnyegre. Párhuzamban Miskolcon az U11-es, U13-as és U15-ös leányok fináléja zajlott le, ahol két ezüst- és két bronzérem termett.
Almási Áron a dobogó második fokán
A hajdúsági fürdővárosban az orosházi Almási Áron és Klein Levente (Hencz WSE) szerzett ezüstérmet. Ugyanezt Borsodban az orosházi Tóth Imola és a dévaványai Zrena Dorina mondhatta el magárl.
Hajdúszoboszlói helyezettek. OBE. 54 kg: 5. Kovács Zente. 58 kg: 3. Hangya Borisz. 69 kg: 5. Héjja Péter. +85 kg: 2. Almási Áron. Hencz WSE. 54 kg: 2. Klein Levente. 85 kg: 4. Tóth Zsombor. Orosházi SBK. 42 kg: 3. Czeczon Zsolt. 69 kg: 5. Fahur Zsombor. Szarvasi BE. 54 kg: 3. Darvas Krisztián.
Miskolci helyezettek. OSBK. U11-es. 32 kg: 3. Faragó Lea. 38 kg: 3. Csiki Emili. 58 kg: 2. Tóth Imola. U15. 66 kg: 5. Csáki Abigél. Dévaványai SE. U11-es. 54 kg: 2. Zrena Dorina.
