Hosszasan ülésezett a fegyelmi bizottság, sok volt az akta

A legtöbb eltiltást kiváltó Csárdaszállás–Telekgerendás mérkőzés szoros, kemény csatát hozott, nem volt a levegőben „lőpor illat”, egy esetnél mégis elszabadultak az indulatok a végjátékban, ami tumultózus jelenetet szült a pályára.

Mutatjuk az eltiltás alá eső labdarúgók névsorát

Ennek lett a hozománya, hogy három játékosnak összesen nyolc meccset kell kihagynia. Mutatjuk a határozatok listáját.

Az eltiltást kapó labdarúgók és edzők

A piros lappal kiállított játékosok közül Bozsányi Patrik (Csárdaszállás), Tóth László (Telekgerendás), Nagy Nikolász Jenő (Békés) és Bán Krisztián Gyula (Gyomaendrőd U15) 3-3, Tóth Norbert (Csárdaszállás), Balassa Ákos (Csanádapáca), Adler Ákos (Battonya) és Mladonyiczki Péter (Kondoros) 2-2, míg a szeghalmi Mészáros Márk 1 bajnoki mérkőzést lesz kénytele kihagyni.

Két edző is kiállítás sorsára jutott. A fegyelmi bizottság Botás Attilát (Lőkösháza) 2, Buza Barnabást (Orosháza U13) 1 mérkőzésre titotta el a kispad használatától.

Az alábbi hat labdarúgó két sárga lap miatt határozat hozatala nélkül nem léphet pályára a csapata következő bajnoki találkozóján: Kasza Illés (Csanádapáca), Szabó Ferenc (Békésszentandrás), Marik Soma László (Békés), Gombos Norbert (Medgyesegyháza), Bereczki Balázs Mihály (Szeghalom U17), Martyin Eszter (Gyulai Amazonok).

Játékosai túlzott színes lap gyűjteménye miatt a Békési FC 27 000, a Szeghalmi FC 18 000, a Battonyai TK és a Tótkomlósi TC egyaránt 15 000, a Csárdaszállási SZSK 14 000, míg az Eleki USE 12 500 forint pénzbüntetést kapott.

A Szeghalmi FC-t 2 soron következő hazai bajnoki mérkőzésen sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezték.