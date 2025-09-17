1 órája
Hosszasan ülésezett a fegyelmi bizottság, sok volt az akta
Egy kis híján tömegbunyóval zárult vármegyei III. osztályú bajnoki mérkőzés volt fókuszban, az MLSZ területi igazgatóság fegyelmi bizottsága keddi ülésén. Csárdaszálláson forrtak fel az indulatok a végjátékban, ennek utózöngéjeként három játékos kapott eltiltást. Mint arról a szervezet hivatalos értesítőjéből kiderül, akadtak máshol is gondok, így azután hosszú a határozatok listája.
A legtöbb eltiltást kiváltó Csárdaszállás–Telekgerendás mérkőzés szoros, kemény csatát hozott, nem volt a levegőben „lőpor illat”, egy esetnél mégis elszabadultak az indulatok a végjátékban, ami tumultózus jelenetet szült a pályára.
Ennek lett a hozománya, hogy három játékosnak összesen nyolc meccset kell kihagynia. Mutatjuk a határozatok listáját.
Az eltiltást kapó labdarúgók és edzők
A piros lappal kiállított játékosok közül Bozsányi Patrik (Csárdaszállás), Tóth László (Telekgerendás), Nagy Nikolász Jenő (Békés) és Bán Krisztián Gyula (Gyomaendrőd U15) 3-3, Tóth Norbert (Csárdaszállás), Balassa Ákos (Csanádapáca), Adler Ákos (Battonya) és Mladonyiczki Péter (Kondoros) 2-2, míg a szeghalmi Mészáros Márk 1 bajnoki mérkőzést lesz kénytele kihagyni.
Két edző is kiállítás sorsára jutott. A fegyelmi bizottság Botás Attilát (Lőkösháza) 2, Buza Barnabást (Orosháza U13) 1 mérkőzésre titotta el a kispad használatától.
Az alábbi hat labdarúgó két sárga lap miatt határozat hozatala nélkül nem léphet pályára a csapata következő bajnoki találkozóján: Kasza Illés (Csanádapáca), Szabó Ferenc (Békésszentandrás), Marik Soma László (Békés), Gombos Norbert (Medgyesegyháza), Bereczki Balázs Mihály (Szeghalom U17), Martyin Eszter (Gyulai Amazonok).
Játékosai túlzott színes lap gyűjteménye miatt a Békési FC 27 000, a Szeghalmi FC 18 000, a Battonyai TK és a Tótkomlósi TC egyaránt 15 000, a Csárdaszállási SZSK 14 000, míg az Eleki USE 12 500 forint pénzbüntetést kapott.
A Szeghalmi FC-t 2 soron következő hazai bajnoki mérkőzésen sportszövetségi ellenőr fogadására és eljárási költségeinek viselésére kötelezték.