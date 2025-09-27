A hajrára „elfogytak” a békéscsabai gólok

Az első félidő alakulásából még nem lehetett következtetni arra, hogy a Szigetszentmiklóshoz hasonlóan két forduló után százszázalékos Békéscsabai Előre NKSE súlyos vereséget szenved.

Juhász Fanni megsérült, így nem tudta segíteni az Előre NKSE csapatát Fotó: FB/Előre NKSE

Csak a mérkőzés elején vezetett az Előre NKSE

Igaz, a mérkőzés során csak kétszer, utoljára a 4. percben vezetett a Csaba, de az első félidő nagyon szorosan alakult. A Szigetszentmiklós irányította a játékot, de két gólnál többel nem tudott ellépni. Marosán György egyáltalán nem volt elégedett csapata játékával, aki a 16. percben még egy sárga lapos figyelmeztetést is kapott a játékvezetőktől. A szünetig fej-fej mellett haladtak a csapatok, az Előre többször is egalizált, de átvenni nem tudta a vezetést.

E kotta szerint alakult a folytatás is, egészen a 2. félidő közepéig, amikor a Csaba gólképtelenségét kihasználva a hazaiak elléptek négy találattal. A hajrá pedig már egyértelműen a hazaiaké volt, akik tovább növelték a különbséget az utolsó tíz percben csak kétszer eredményes Előre ellen.

A mérkőzés jegyzőkönyve

Szigetszentmiklós NKSE–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 32–25 (16–15)

NB I. B.-s női mérkőzés. Szigetszentmiklós, 150 néző. V.: Dulai, Pisák.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 3, Gerencsér 1, Borbély 8 (6), Giricz L. 2, Ilics 3, Puhalák 4. Csere: Balog J., Szabó D. (kapusok), Bencsik B. 1, Aranyi 2, Juhász F. 1, Kukely K., Baráth B., Koós, Deme. Vezetőedző: Marosán György.

A Szigetszentmiklós legjobb dobója: Györfi 8.

Kiállítások: 14, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 9/6.

Az eredmény alakulása

4. p.: 1–2.

15. p.: 8–6.

25. p.: 11–11.

36. p.: 19–16.

42. p.: 21–21.

53. p.: 28–23.

59. p.: 31–24.