Kézilabda - NB I./B

1 órája

A hajrára „elfogytak” a békéscsabai gólok

A 3. fordulót játszották a hétvégén a női kézilabda NB I. B-ben. Az eddigi legkomolyabb feladat előtt állt a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE, amely a szintén hibátlan Szigetszentmiklóssal csapott össze idegenben és szoros első félidő után vereséget szenvedett.

Gajdács Pál

Az első félidő alakulásából még nem lehetett következtetni arra, hogy a Szigetszentmiklóshoz hasonlóan két forduló után százszázalékos Békéscsabai Előre NKSE súlyos vereséget szenved. 

kikapott az Előre
Juhász Fanni megsérült, így nem tudta segíteni az Előre NKSE csapatát Fotó: FB/Előre NKSE

Csak a mérkőzés elején vezetett az Előre NKSE

Igaz, a mérkőzés során csak kétszer, utoljára a 4. percben vezetett a Csaba, de az első félidő nagyon szorosan alakult. A Szigetszentmiklós irányította a játékot, de két gólnál többel nem tudott ellépni. Marosán György egyáltalán nem volt elégedett csapata játékával, aki a 16. percben még egy sárga lapos figyelmeztetést is kapott a játékvezetőktől. A szünetig fej-fej mellett haladtak a csapatok, az Előre többször is egalizált, de átvenni nem tudta a vezetést. 

E kotta szerint alakult a folytatás is, egészen a 2. félidő közepéig, amikor a Csaba gólképtelenségét kihasználva a hazaiak elléptek négy találattal. A hajrá pedig már egyértelműen a hazaiaké volt, akik tovább növelték a különbséget az utolsó tíz percben csak kétszer eredményes Előre ellen. 

A mérkőzés jegyzőkönyve

Szigetszentmiklós NKSE–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 32–25 (16–15) 

NB I. B.-s női mérkőzés. Szigetszentmiklós, 150 néző. V.: Dulai, Pisák. 

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 3, Gerencsér 1, Borbély 8 (6), Giricz L. 2, Ilics 3, Puhalák 4. Csere: Balog J., Szabó D. (kapusok), Bencsik B. 1, Aranyi 2, Juhász F. 1, Kukely K., Baráth B., Koós, Deme. Vezetőedző: Marosán György. 

A Szigetszentmiklós legjobb dobója: Györfi 8. 

Kiállítások: 14, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 9/6. 

Az eredmény alakulása

  •  4. p.: 1–2. 
  • 15. p.: 8–6. 
  • 25. p.: 11–11. 
  • 36. p.: 19–16. 
  • 42. p.: 21–21. 
  • 53. p.: 28–23. 
  • 59. p.: 31–24.

