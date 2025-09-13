NB I.-es skalpot szerzett az Előre

Ha a Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni augusztusi 1900-as szezonbeli rekord nem is dőlt meg, így is elmondható, hogy kifejezetten szép számú nézősereg látogatott ki a Kórház utcába az Előre és Nyíregyháza Magyar Kupa mérkőzésére.

Hazai pályán szép játékot vitt végig az Előre. Fotó: MW

Az Előre labdarúgói lőtték pontosabban a büntetőket

Nem verdeste az eget a színvonal az első félidőben, kiegyenlített játék folyt a pályán. Az NB I.-es Nyíregyháza a félidő hajrájában váltott sebességet, ekkor láthattuk a mérkőzés legnagyobb helyzetét, amikor Katona Bálint suhintotta rá a labdát, ami centikkel kerülte el a jobb kapufát.

A második félidőben is csak birkóztak a csapatok, a kapusoknak csak ritkán kellett a játékba avatkozniuk. Úgy tűnt, hogy mindkét csapat a hosszabbítást várja. Harsányi István hasonló helyzetből, mint az első félidő végén Katona Bálint lőtt, de ez a helyzet is kimaradt. A hajrában a szabolcsiak több százszázalékos ziccert is kihagytak, jöhetett a hosszabbítás.

Derekasan küzdöttek egymással a felek a ráadásban is, de mintha be lettek volna oltva gól ellen a csapatok, csak helyzetekig jutottak el.

A 11-es rúgásokat a Békéscsaba játékosai bírták jobban idegekkel, Mikló Roland, Hodonicki Márk, Nagy Gergő s Viczián Ádám is biztos ítélet végrehajtó volt, a túloldalon Kovácsréti Márk és Pavlos Korrea hiába volt pontos, Babunski Hristovski fölé lőtte, Gilbert Dantaye Michael Lee lövését pedig Takács János védte. Az Előre NB I.-es skalppal a tarsolyában várhatja a folytatást.

Csató Sándor: – Tudtuk, hogy az ellenfél sokkal többet fogja a labdát birtokolni, és nagyon jól meg kell szerveznünk a védekezésünket. Azt is tudtuk, hogy ha gólt kapunk, el fog dőlni a mérkőzés. Minden játékos mindent megtett, hogy továbbjussunk, a tizenegyeseknél pedig feltettük az i-re a pontot.

Szabó István: – A rendes játékidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést. Több helyzetünk volt, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre. Gratulálok a Békéscsabának, mert a büntetőknél pontosabbak voltak.

Békéscsaba 1912 Előre–Nyíregyháza Spartacus FC 0–0 – 11-esekkel: 4–2