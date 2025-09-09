szeptember 10., szerda

Kézilabda

3 órája

A következő körben az Előre NKSE

Címkék#kézilabda#Tappe-Békéscsabai Előre NKSE#sport#Magyar Kupa

A Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapata jutott a Magyar Kupa 2. fordulójába. Az ifjúsági csapatát csatába küldő Előre NKSE a szintén NB I. B-s PC Trade Szegedi NKE otthonában győzött az utolsó pillanatban szerzett egyenlítő góllal.

Gajdács Pál

Az Előre NKSE alapcsapatából, de még a felnőtt keretéből sem nagyon találtunk játékost a PC Trade Szegedi NKE elleni keddi Magyar Kupa-mérkőzésre nevezett együttesben. Az Előre U20-as ifjúsági csapat utazott el Szegedre – Osgyán Bence, az ifik trénere meccselt. 

Előre NKSE, kézilabda, Magyar Kupa
Bravúr! Az Előre NKSE U20-as csapata kivívta a továbbjutást Fotó: Előre NKSE

Parádés második félidőt produkált az Előre NKSE

Ezek után aligha keltett meglepetést, hogy a szegediek öt perc elteltével már 5–0-ra vezettek. A csabai fiatalok lassan felvették a tempót és a 8. percre három gólra megközelítették vendégeiket. Egy ötperces, majd egy újabb négy perces csabai kihagyás után sem tudott komolyan ellépni a Tisza-parti gárda. A hajrára azután sikerült elhúznia hét góllal a Szegednek, már kevés volt a csabaiak lelkesedése. 

A második félidőben új erőre kapott a Békéscsaba, és a 36. percben már kézzelfogható közelségbe került a csapat. A hazaiak játéka idegessé vált, négy percen belül négy kétpercest is összeszedtek, mire a belelkesülő lila-fehérek fokozatosan letornázták hátrányukat és a 48. percben kiegyenlítettek. Vérszemet kapott a Békéscsaba és Baukó Nóra góljával átvette a vezetést, a meccs során először. A szegediek szinte rögtön fordítottak, de megnyerni nem tudták a mérkőzést, mert Osgyán Boglárka az utolsó másodpercekben egyenlített. Ez a gól egyben azt is jelentette, hogy a Békéscsaba várhatja a második fordulót.

PC Trade Szegedi NKE–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 25–25 (15–9)

Magyar Kupa női kézilabda-mérkőzés, 1. forduló. Szeged, 100 néző. V.: Bab Ágota, Bodó Zsuzsanna. 

Békéscsaba: Petrovszki – Kovács K., Borbély P., Osgyán 4, Deme 4, Vida 2, Koós 1. Csere: Pap (kapus), Katona 1, Kiss M., Szilágyi, Tóth-Kovács 4, Baukó N. 3, Kraszkó, Baukó A. 5 (4), Zsittnyán 1. Vezetőedző: Osgyán Bence. 

A Szeged legjobb dobója: Jámbor-Herceg 9 (2). 

Kiállítások: 12, ill. 0 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–0. 12. p.: 9–3. 23. p.: 13–6. 28. p.: 15–8. 36. p.: 17–14. 38. p.: 19–15. 48. p.: 19–19. 54. p.: 21–22. 

 

