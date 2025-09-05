1 órája
Szív, szenvedély, lelkesedés és szakmai tudás
Találkozóra invitálta szurkolóit a Csabagyöngye CSAKK Teraszára pénteken délután a Békéscsabai Előre NKSE vezetése és az NB I B.-s kézilabda-bajnokságnak szombaton Hajdúnánáson nekirugaszkodó csapat tagjai.
Előre NKSE: új vezetés, szinte teljesen új csapat – közös mindenkiben, hogy szívük a lila-fehér színért dobog.
Erős kötődés az Előre NKSE csapatához
A szurkolók nagy számban hallgathatták a július elején megválasztott új elnökség tagjainak bemutatkozását. Laurinyeczné Buday Vera, Gyulavári Zsolt, Baráth Lajos, illetve Turbucz László, a felügyelő bizottság elnöke és az NB I.-es játékvezetőként is ismert Nagy Ferenc Előre NKSE-elnök és Pocsai Tibor, az Előre Női Kézilabda Kft. elnöke is kiemelte a klubhoz való kötődését. Többek életében – az egykori női, illetve férficsapat játékosaként, vagy edzőjeként – egyáltalán: szurkolójaként mindig is jelentős szerepet játszott az Előre.
– A kollégáimmal azon vagyunk, hogy jó irányba vigyük a csapat szekerét – hangsúlyozta Nagy Ferenc, hozzátéve, hogy a szurkolók folyamatos érdeklődése, tanácsai nagy erőt adtak a vezetésnek, a csapatnak.
– Közösen tudunk elindulni azon az úton, amit mi valamennyien elterveztünk. Az összefogáshoz arra is szükség van, hogy a döntési helyzetben lévő is mögénk álljanak, így dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispán is, aki nagyon komoly szövetségesünk ebben az ügyben.
A főispán elmondta, hogy sokan megkeresték, amikor a csapat kiesett az első osztályból, ismerték a sporthoz való hozzáállását és arra kérték, hogy legyen elnök.
– Kizárt! – mondtam, mert azt szeretem a legkevésbé, ha politikusok, vagy politikát csináló személyek beteszik a lábukat egy szakmai stábba, s úgy gondolják, nagyot lehet alkotni. Azt mondtam, hogy támogatásokkal, jogszabályok alkalmazásával segítem az klubot. Olyan embereket kerestünk az elnökségbe, akiknek van szívük, szenvedélyük, lelkesedésük és értik azt, amit csinálnak és így hitelesek a csapat előtt is.
– A cél az, hogy visszatérjünk az első osztályba! – mondta dr. Takács Árpád.
A battonyai születésű új vezetőedző, Marosán György – aki dolgozott Szegeden, Szombathelyen, Kecskeméten és Komlón is –, elmondta, hogy nem ígéri, hogy minden mérkőzést meg fognak nyerni, de flegma stílust nem fognak tőlük látni és a meccseken fel kell szedni a parkettát.
– Szabó Károly irodáját kaptam meg, tőle tanultam a szakma alapjait, szeretnék a korábbi edző sportvezető méltó utódja lenni – jelentette ki.
A megszólaló játékosok, Borbély Márta, Varga Hanna Sára, Juhász Fanni, Puhalák Szidónia, Gelencsér Fanni, Kukely Klára, valamint Marosán György segítője, Labos Tibor megköszönték az elnökség bizalmát és azt ígérték, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy a csapat sikeres legyen.
Az ankét végén Pocsai Tibor, a Kft. elnöke bejelentette, hogy megtalálták a napokban Mosonmagyaróvárra visszarendelt Csatlós Csenge utódját, a volt ukrán válogatott rutinos kapus, Balog Judit személyében, aki 2018 és 2020 között már védett Békéscsabán.
