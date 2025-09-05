Szív, szenvedély, lelkesedés és szakmai tudás

Előre NKSE: új vezetés, szinte teljesen új csapat – közös mindenkiben, hogy szívük a lila-fehér színért dobog.

Az Előre NKSE szurkolói ankétjának résztvevői

Fotó: Dinya Magdolna

Erős kötődés az Előre NKSE csapatához

A szurkolók nagy számban hallgathatták a július elején megválasztott új elnökség tagjainak bemutatkozását. Laurinyeczné Buday Vera, Gyulavári Zsolt, Baráth Lajos, illetve Turbucz László, a felügyelő bizottság elnöke és az NB I.-es játékvezetőként is ismert Nagy Ferenc Előre NKSE-elnök és Pocsai Tibor, az Előre Női Kézilabda Kft. elnöke is kiemelte a klubhoz való kötődését. Többek életében – az egykori női, illetve férficsapat játékosaként, vagy edzőjeként – egyáltalán: szurkolójaként mindig is jelentős szerepet játszott az Előre.

Sokan kíváncsiak voltak az új csapatra Fotó: Dinya Magdolna

– A kollégáimmal azon vagyunk, hogy jó irányba vigyük a csapat szekerét – hangsúlyozta Nagy Ferenc, hozzátéve, hogy a szurkolók folyamatos érdeklődése, tanácsai nagy erőt adtak a vezetésnek, a csapatnak.

– Közösen tudunk elindulni azon az úton, amit mi valamennyien elterveztünk. Az összefogáshoz arra is szükség van, hogy a döntési helyzetben lévő is mögénk álljanak, így dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispán is, aki nagyon komoly szövetségesünk ebben az ügyben.

A főispán elmondta, hogy sokan megkeresték, amikor a csapat kiesett az első osztályból, ismerték a sporthoz való hozzáállását és arra kérték, hogy legyen elnök.

– Kizárt! – mondtam, mert azt szeretem a legkevésbé, ha politikusok, vagy politikát csináló személyek beteszik a lábukat egy szakmai stábba, s úgy gondolják, nagyot lehet alkotni. Azt mondtam, hogy támogatásokkal, jogszabályok alkalmazásával segítem az klubot. Olyan embereket kerestünk az elnökségbe, akiknek van szívük, szenvedélyük, lelkesedésük és értik azt, amit csinálnak és így hitelesek a csapat előtt is.

– A cél az, hogy visszatérjünk az első osztályba! – mondta dr. Takács Árpád.

A battonyai születésű új vezetőedző, Marosán György – aki dolgozott Szegeden, Szombathelyen, Kecskeméten és Komlón is –, elmondta, hogy nem ígéri, hogy minden mérkőzést meg fognak nyerni, de flegma stílust nem fognak tőlük látni és a meccseken fel kell szedni a parkettát.