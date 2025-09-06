Jól kezdte a bajnokságot az Előre NKSE

Jól ismeri egymást a Hajdúnánás és az Előre NKSE, hiszen a nyár folyamán két ízben is találkoztak, mindkét felkészülési mérkőzést a csabaiak nyerték.

Nem volt egyszerű dolga Juhász Fanninak, az Előre NKSE játékosának a keményen védekező hajdúnánási védők között Archív fotó: FB/Előre NKSE

Az első perctől az Előre NKSE dominált

A szombati bajnoki nyitányon az esélyesebb lila-fehérek kezdtek jobban, az első öt perc után 3–0-s vezetésüket mutatta az eredményjelző. A hajdúságiak ugyan némiképp szűkítettek a különbségen, de Németh Kata kapus többször is bravúrral védett, és nem egészen húsz perc játék után már megduplázódott az Előre NKSE előnye. A nánásiak igyekeztek lépést tartani vendégeikkel, de a szünetig komolyabban felzárkózni nem tudtak, öt gólnál közelebb nem kerültek a Csabához.

A második félidőt ugyan a Hajdúnánás kezdte góllal, ám innentől kezdve öt percig nem találtak rést a csabai védőfalon, miközben a lilák háromszor is eredményesek tudtak lenni. Borbély Márta igazi vezére volt a viharsarki csapatnak, amely a félidő derekára már jelentős 10 gólos előnyt kovácsolt össze. A mérkőzés hajrájában újabb, még hosszabb, majdnem 12 perces gólszünet következett a hajdúságiaknál, és ez végképp megpecsételte a sorsukat. A látogatók a végén sem álltak le a góllövéssel, s bár ekkor már a védekezésbe is becsúsztak hibák, a nagy előnyt nem veszélyeztette a hazai gárda.

A Békéscsaba meggyőző, magabiztos játékkal vette az első akadályt a bajnokságban.

Marosán György: – Örülök, hogy sikerült a saját ritmusunkban kézilabdáznunk, stabilan védekeztünk, és indítottunk abból lerohanásokat. A támadójátékban azonban még szeretném, ha javulnánk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra.

Hajdúnánás SK–Tappe-Békéscsabai Előre NKSE 16–27 (8–13)

NB I. B-s női kézlabda-mérkőzés. Hajdúnánás, 300 néző. V.: Budai-Bock, Wenzel.

Békéscsaba: Németh K. – Varga H. 4, Gerencsér 2, Borbély 8 (3), Ilics, Puhalák 1, Giricz L. 5. Csere: Balog J., Szabó D. (kapusok), Kukely K. 1, Juhász F. 4, Koós 1, Deme, Aranyi 1, Baráth B., Bencsik B. Vezetőedző: Marosán György. A Hajdúnánás legjobb dobói: Petruska 5, Siska 3.

Kiállítások: 0, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3.