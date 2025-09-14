32 perce
Stresszmentes meccset nyert meg az Előre NKSE
Negyven gól fölé jutott és biztosan nyerte meg első idei hazai NB I B.-s mérkőzését a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapata a Gárdony-Pázmánd ellen.
Nagyjából három percig örülhetett a vendég Gárdony-Pázmánd a vezetésnek, mivel az Előre csapata begyújtotta a rakétákat és összehozott egy 9–1-es sorozatot. Külön is dicsérhető Giricz Lilla, aki kíméletlen magabiztosággal értékesítette a ziccereket, ehhez persze kellettek a társak is, akik kiszolgálták a fiatal beállót.
Nem volt kérdés, hogy ezt a mérkőzést csak az Előre nyerheti meg
Próbált kapaszkodni a vendégcsapat, de öt gólnál közelebb nem tudott és a lila-fehérek a szünetig nyolc gólos előnyt kovácsoltak össze.
A második félidőben még inkább kidomborodott a két gárda közötti tudásbeli különbség és igazából csak az volt a kérdés, hogy mennyivel győz a Békéscsaba.
Marosán György: – Nem terveztem harminckét kapott góllal, de a két forduló átlaga még mindig jó, mondhatnám viccesen is. Győztünk, ez a legfontosabb és annak külön örülök, hogy szórakoztattuk a közönségünket.
Tappe-Békéscsabai-Előre-NKSE–Gárdony-Pázmánd 41–32 (23–15)
NB I. B-s női kézlabda-mérkőzés. Békéscsaba. V.: Matic, Nádasdi.
Békéscsaba: Németh K. 1 – Varga H. 3, Gerencsér 2, Borbély 9 (4), Ilics 5, Giricz L. 7, Puhalák 2. Csere: Balog J., Szabó D. (kapusok), Kukely K. 3, Juhász F. 5, Koós, Deme 1(1), Aranyi 1, Baráth B. 1, Bencsik B. 1. Vezetőedző: Marosán György. A Gárdony-Pázmánd legjobb dobói: Hargitai 9 (3), Berkes-Kaiser 5 (2).
Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 11/7.
Az eredmény alakulása: 12. perc: 10–3. 24. 24. perc: 18–8. 29. p.: 22–13. 34. p.: 26–16. 45. p.: 34–24. 55. p.: 40–27.
Nagyot küzdöttek a gyulaiak az NB II.-es éllovassal - galériával