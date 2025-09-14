szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

32 perce

Stresszmentes meccset nyert meg az Előre NKSE

Negyven gól fölé jutott és biztosan nyerte meg első idei hazai NB I B.-s mérkőzését a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabda-csapata a Gárdony-Pázmánd ellen.

Gajdács Pál

Nagyjából három percig örülhetett a vendég Gárdony-Pázmánd a vezetésnek, mivel az Előre csapata begyújtotta a rakétákat és összehozott egy 9–1-es sorozatot. Külön is dicsérhető Giricz Lilla, aki kíméletlen magabiztosággal értékesítette a ziccereket, ehhez persze kellettek a társak is, akik kiszolgálták a fiatal beállót. 

Előre
Borbély Márta ezúttal is az Előre NKSE legjobbja volt, kilenc gólig jutott
Fotó: FB/Előre NKSE

Nem volt kérdés, hogy ezt a mérkőzést csak az Előre nyerheti meg

Próbált kapaszkodni a vendégcsapat, de öt gólnál közelebb nem tudott és a lila-fehérek a szünetig nyolc gólos előnyt kovácsoltak össze. 

A második félidőben még inkább kidomborodott a két gárda közötti tudásbeli különbség és igazából csak az volt a kérdés, hogy mennyivel győz a Békéscsaba. 

Marosán György: – Nem terveztem harminckét kapott góllal, de a két forduló átlaga még mindig jó, mondhatnám viccesen is. Győztünk, ez a legfontosabb és annak külön örülök, hogy szórakoztattuk a közönségünket. 

Tappe-Békéscsabai-Előre-NKSE–Gárdony-Pázmánd 41–32 (23–15) 

NB I. B-s női kézlabda-mérkőzés. Békéscsaba. V.: Matic, Nádasdi. 

Békéscsaba: Németh K. 1 – Varga H. 3, Gerencsér 2, Borbély 9 (4), Ilics 5, Giricz L. 7, Puhalák 2. Csere: Balog J., Szabó D. (kapusok), Kukely K. 3, Juhász F. 5, Koós, Deme 1(1), Aranyi 1, Baráth B. 1, Bencsik B. 1. Vezetőedző: Marosán György. A Gárdony-Pázmánd legjobb dobói: Hargitai 9 (3), Berkes-Kaiser 5 (2).

Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 11/7.

Az eredmény alakulása: 12. perc: 10–3. 24. 24. perc: 18–8. 29. p.: 22–13. 34. p.: 26–16. 45. p.: 34–24. 55. p.: 40–27.

 

 

 

