Labdarúgás - NB II.

36 perce

A Bozsik Arénában is bravúrra törnek a lilák

A honi labdarúgás második vonalában vasárnap letelik a válogatott világbajnoki selejtezői és a Magyar Kupa harmadik fordulója miatt elrendelt három hetes bajnoki szünet. A Békéscsaba 1912 Előre együttese a nyári hat fordulót követően megnyugtató helyet foglal el a tabellán a maga nyolc pontjával, ráadásul a kupában is bravúrt ért el a Nyíregyháza búcsúztatásával. A pontvadászat folytatásában sem vár kis feladat a lila-fehérekre, tekintettel arra, hogy a kifejezetten jól teljesítő Budapest Honvéd vendégei lesznek 19 órától.

Bakulya Mihály

Az Előre idén már játszott tétmeccset a Bozsik Arénában, de az április végi bajnokit tulajdonképpen az első félidőben (3–0) elveszítette. 

Előre; Kispest; labdarúgás
Csatajelenet az Előre áprilisi kispesti bajnoki mérkőzésén. Fotó: Budapest Honvéd/Erdős László

Most más tervekkel indulnak útra a lilák, noha tisztában vannak azzal, hogy a Honvéd azóta tovább erősödött.
– A hosszú szünet első hetében a sérülteket és betegeket próbáltuk csatasorba állítani. Párat sikerült, néhányat nem nem, annak viszont nagyon örültünk, hogy a kupában azok a játékosok is bizonyítottak, akik addig kevesebb lehetőséghez jutottak. Alaposan elfáradtunk, sokat kivett belőlünk a százhúsz perces csata, de sikerült továbbjutnunk, ez volt a legfontosabb. Meg kell próbálni meglovagolni ezt a hullámot és a bajnokikra is átmenteni a kupában nyújtott teljesítményt, hiszen a neheze csak most kezdődik számunkra – mondta el Csató Sándor vezetőedző.

Jönnek a nehéz kihívások az Előre számára

Bizony, az újabb bajnoki szünetig három nehéz találkozó vár az Előrére. Első nekifutásra a feljutásra pályázó Honvéd otthonában kell helytállnia.
– Láttam a hétközi kecskeméti mérkőzésüket, kiváló játékosállományuk van. Alaposan átalakították a keretüket, az osztályban meghatározó szintű labdarúgókat igazoltak, a tavasszal kapott lendületet sikerült áthozniuk az új bajnokságba. Bár két váratlan vereségük is van, a végelszámolásnál ott lehetnek spiccen, hiszen masszívan védekeznek, elöl pedig mozgékony, képzett támadókkal rendelkeznek, akik képesek váratlan dolgokra. Ezzel együtt sem mondunk le a bravúr lehetőségéről. Bízom benne, hogy a tavaszi vereségből tanulunk, akkor eléggé könnyen megadtuk magunkat az első félidőben. Persze ez a csapat már nálunk sem ugyanaz… – fejtegette a szakvezető, aki sérülések miatt továbbra is nélkülözni kényszerül majd Kovács Gergő, Albert István és Kotula Máté játékát.
A 19 órakor kezdődő találkozón Derdák Marcell fújja a sípot, akinek a munkáját Halmai Kristóf és Dobos Dominik asszisztensek segítik majd.

A Merkantil Bank Liga NB II. 7. játéknapi programja

Szeptember 20., szombat, 19.00: BVSC-Zugló–Kozármisleny FC. Szeptember 21., vasárnap, 16.00: Budafoki MTE–Karcagi SE, Szentlőrinc SE–FC Csákvár. 17.00: Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC, Szeged-Csanád G. A.–Soroksár SC, FC Ajka–Kecskeméti TE. 19.00: Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre. Szeptember 22., vasárnap, 20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC.

 

 

