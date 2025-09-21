Nem sok híja volt a csabai bravúrnak

Az Előre bátran beleállt a meccsbe, és ha Kóródi kicsivel pontosabban céloz már az 5. percben a vezetést is megszerzi. Válaszul Pekár lőtt gyertyát a tizenegyes pontról, nagy helyzetben.

Az Előre játékosai az első félidő végén egalizáltak, a meccs finisében viszont már nem jött össze ugyanez. Fotó: Kiss Zoltán

A Honvéd már a tizenhatosnál letámadta a csabaiakat, a vezető gólja mégis kidolgozott akcióból született. A félidő közepén Zsolnai célzott rosszul, a másik oldalon pedig Takács több esetben is nagy bravúrral mentett. Lüktetett a meccs, az Előre nem játszott alárendelt szerepet, bár több veszélyt kétségtelenül a házigazdák jelentettek a kapura. A félidő hosszabbításában némileg váratlanul jött a lilák egyenlítése, ami úgy megzavarta a kispestieket, hogy akár fordíthattak is volna hamarjában.

Újabb Takács-bravúrral indult a második játékrész. A Honvéd nagy elánnal támadott, a Csaba viszont szervezetten állt ellent. A támadójáték élénkítésére Csató Sándor a 60. percben két friss csatárt küldött a pályára. Borsost nyomban helyzetbe is hozták, de határozatlan volt, így oda lett a lehetőség. A hazaiak második találatának nem volt előzménye, viszont rögzített szituációt követően egy újabb kipattanó labda okozta azt. A hátrányban lévő vendégek offenzívabb focira próbáltak áttérni, de így is csak ritkán tudtak eljutni Tujvel kapujáig. A legvégén ennek ellenére megtréfálhatták volna a hálóőrt, csakhogy Sármány éles szögből pontatlanul célzott.

Csató Sándor együttese becsülettel küzdött a Bozsik Arénában, azonban ez sem eredményezett pontot a csoport egyik legerősebb csapatával szemben.

Percről percre

18. perc: Medgyes átadását Szamosi sarokkal játszotta Zuigéber Ákos elé a labdát a tizenhatoson vonaláról, az üresen maradt támadó lövését Takács még nagy bravúrral védte, de a kipattanót a Honvéd játékosa már bevarrta pár lépésről, 1–0.

45+1. perc: Bal oldali csabai szöget után Zsolnai lövését még bravúrral kitornázta Tujvel, ám a hosszún érkezett Szabó Bálint és az ötös sarkáról a kilőtte a jobb felsőt, 1–1.

68. perc: Bal oldali szögletet Szamos tűzött kapura, a Takácsról kipattanót Baki Ádám lőtte közelről a hálóba, 2–1.