Nem sok híja volt a csabai bravúrnak
Elmaradt a csabai meglepetés az NB II.-es labdarúgó-bajnokság 7. fordulója vasárnapi utolsó mérkőzésén. Az Előre az esélyesebbnek tartott Budapest Honvéd otthonában maradt alul egy vállalható mérkőzésen. Bár a legjobbja a kapusa volt, még az utolsó pillanatban is nyílt esélye egalizálni.
Az Előre bátran beleállt a meccsbe, és ha Kóródi kicsivel pontosabban céloz már az 5. percben a vezetést is megszerzi. Válaszul Pekár lőtt gyertyát a tizenegyes pontról, nagy helyzetben.
A Honvéd már a tizenhatosnál letámadta a csabaiakat, a vezető gólja mégis kidolgozott akcióból született. A félidő közepén Zsolnai célzott rosszul, a másik oldalon pedig Takács több esetben is nagy bravúrral mentett. Lüktetett a meccs, az Előre nem játszott alárendelt szerepet, bár több veszélyt kétségtelenül a házigazdák jelentettek a kapura. A félidő hosszabbításában némileg váratlanul jött a lilák egyenlítése, ami úgy megzavarta a kispestieket, hogy akár fordíthattak is volna hamarjában.
Újabb Takács-bravúrral indult a második játékrész. A Honvéd nagy elánnal támadott, a Csaba viszont szervezetten állt ellent. A támadójáték élénkítésére Csató Sándor a 60. percben két friss csatárt küldött a pályára. Borsost nyomban helyzetbe is hozták, de határozatlan volt, így oda lett a lehetőség. A hazaiak második találatának nem volt előzménye, viszont rögzített szituációt követően egy újabb kipattanó labda okozta azt. A hátrányban lévő vendégek offenzívabb focira próbáltak áttérni, de így is csak ritkán tudtak eljutni Tujvel kapujáig. A legvégén ennek ellenére megtréfálhatták volna a hálóőrt, csakhogy Sármány éles szögből pontatlanul célzott.
Csató Sándor együttese becsülettel küzdött a Bozsik Arénában, azonban ez sem eredményezett pontot a csoport egyik legerősebb csapatával szemben.
Percről percre
18. perc: Medgyes átadását Szamosi sarokkal játszotta Zuigéber Ákos elé a labdát a tizenhatoson vonaláról, az üresen maradt támadó lövését Takács még nagy bravúrral védte, de a kipattanót a Honvéd játékosa már bevarrta pár lépésről, 1–0.
45+1. perc: Bal oldali csabai szöget után Zsolnai lövését még bravúrral kitornázta Tujvel, ám a hosszún érkezett Szabó Bálint és az ötös sarkáról a kilőtte a jobb felsőt, 1–1.
68. perc: Bal oldali szögletet Szamos tűzött kapura, a Takácsról kipattanót Baki Ádám lőtte közelről a hálóba, 2–1.
Jó: Kántor, Zuigeber, Szamosi, Csontos, ill. Takács, Szabó B., Nagy G., Viczián.
Mestermérleg
Feczkó Tamás: – Minden elismerésem a Békéscsabáé, hogy így beleállt a meccsbe. Többet kellett volna birtokolnunk a labdát, s a vezető gólunk után sajnos nem tudtuk rárúgni a másodikat. Ennyi helyzetet senki nem dolgozott ki ellenünk, mint ma a Békéscsaba. Örülök, hogy a KTE elleni meccs után nyerni tudtunk.
Csató Sándor: – Jól kezdtük a meccset, ennek ellenére olyan szituációból kaptuk a gólt, amire előzetesen készültünk. A második félidőben is megvoltak a lehetőségeink, sajnálom, hogy nem tudtunk élni velük. Úgy érzem, játékban fejlődtünk, ha így teljesítünk, fogunk még nyerni, akár idegenben is. A Vasas után ezúttal is szimpatikus vesztesek voltunk...
Budapest Honvéd FC–Békéscsaba 1912 Előre 2–1 (1–1)
NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 3950 néző. Vezette: Derdák Marcell (Halmai Kristóf, Dobos Dominik).
Bp. Honvéd: Tujvel – Kállai (Újvári, 84.), Somogyi, Baki, Csontos, Hangya – Pekár (Szabó A., 75.), Szamosi (Sigér, 84.) – Zuigeber (Gyurcsó, 75.), Medgyes, Kántor (Pinte, 67.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.
Békéscsaba: Takács – Kuzma, Vicziáni, Hodonicki, Mikló – Szabó B., Harsányi (Sármány, 77.), Zsolnai, Nagy G. (Kristóf, 89.)– Kóródi (Borsos, 60.), Ésik (Balla, 60.). Vezetőedző: Csató Sándor.
Gólszerző: Zuigeber (18.), Baki (68.), ill. Szabó B. (45+1.).
Sárga lap: Pekár (40.), Szamosi (70.), ill. Harsányi (52.), Hodonicki (79.).
- További eredmények: BVSC-Zugló–Kozármisleny FC 0–1, Budafoki MTE–Karcagi SE 0–0, Szentlőrinc SE–FC Csákvár 0–0, Videoton FC Fehérvár–Tiszakécskei LC 5–0, Szeged-Csanád G. A.–Soroksár SC 0–3, FC Ajka–Kecskeméti TE 1–3. Szeptember 22., hétfő, 20.00: Vasas FC–Mezőkövesd Zsóry FC.
