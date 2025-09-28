Mérsékelten teljesítettek a lilák

Az Előre játékosai az első félórában valamivel többet támadtak, de a kapura egyik fél sem jelentett veszélyt.

Az Előre II. játékosai mérsékelt teljesítményt nyújtottak, törvényszerű volt a vereségük. Fotó: Kiss Zoltán

Félóra múltán szép góllal szerzett vezetést a Dabas, amikor egy védők által kifejelt labdát Jakab 16 méterről kapásból lőtt a hálóba, 0–1. A vendégek ezt követően eldönthették volna a meccset, de szabadrúgásból, majd átlövésből is a kapuvasat találták el. A második félidőre ismét kiegyenlített lett a játék, egyik oldalon sem volt meg az a plusz ami az eredmény megváltoztatásához kellett volna. Eseménytelenül teltek a percek, a látogatók stabilan őrizték a számukra kedvező eredményt.

Jó: Bacsa, ill. Domokos, Bolla, Pacsirta.

Balog Zsolt: – Enerváltan, fásultan játszottunk, aminek sajnos meg is lett a következménye. Elszomorít, hogy sok gyenge teljesítményt láttam ma a pályán.

Békéscsaba 1912 Előre II.–FC Dabas 0–1 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Balogh Bence, Döbröntey Gábor Ferenc).

Békéscsaba II.: Tóth P. (Schrenck) – Borszéki, Bacsa, Harmati, Molnár M., Igricz, Brecska, Avramucz, Német G. (Maronyay), Oláh Á., Vólent (Sirkomán). Vezetőedző: Balog Zsolt.

Dabas: Berta – Bence, Czenky (Szabó Á.), Kamarás (Kiss Á.), Tarjáni (Kiss K.), Földeák (Krivotsuk), Pacsirta, Bolla, Jakab (Molnár Z.), Kópis, Domokos. Vezetőedző: Tóth Mihály.

Gólszerző: Domokos B. (28.).