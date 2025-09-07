A kihagyott lehetőségek büntettek - galériával

Az Előre II. dominálta a mérkőzést, az elején három hatalmas lehetősége is akadt a vezetés megszerzésére, ezek azonban sorra kimaradtak.

Az Előre II. játékosai túl sok lehetőséget hagytak kihasználatlanul, ezt pedig büntette az ellenfél. Fotó: Bencsik Ádám

A 20. percben egy rövid hazaadásra csapott le a Csepel támadója, ennek jogos büntető lett a vége, amit Halácsi értékesített, 0–1. Továbbra is a csabaiak járatták többet a labdát, ennek a 38. percben egyenlítés lett a jutalma. Egy hosszú felpasszt Vólent vett át, befordult vele és elegánsan helyezett a kapuba, 1–1. Nem sokáig tarthatott a hazaiak öröme, mert az ellentámadásból hasonló módon ismét vezetést szerzett a Csepel. Annyi különbség volt csak, hogy Tóthot a szélről találták meg a társak, 1–2.

Szünet után is nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekélben Balog Zsolt együttese. Számos lehetősége adódott, de ezek mindegyike kimaradt. A csepeli csapat defenzíven és a szerencsével sem hadilábon állva őrizte meg a számára kedvező eredményt.

Jó: Vólent, Bacsa, Harmati, ill. Papp Cs., Pintér, Túri, Kubitsch.

Balog Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést, de azután úgymond megverettük magunkat, mert egy odaajándékozott tizenegyessel és egy középkezdésből kapott góllal olyan helyzetbe hoztuk magunkat, ahonnan nem volt visszaút. Hiába tettünk meg mindent, az erőfeszítéseink nem hoztak újabb találatot.