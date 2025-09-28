Elveszítette idei hazai veretlenségét a Békéscsaba - galériával

Elnémult az Előre szurkolótábora a 6. percben, amikor Nagy Gergő szabálytalansága után jogos büntetőt kapott az Ajka, de Cipf Dominik tizenegyesét védte Takács János, a csabaiak 25 éves kapusa. A lila-fehérek átvették a játék irányítását és a különösen aktív Harsányi István révén gyors egymás után két nagy helyzetet is elpuskáztak. Lüktető, jó iramú volt a játék, mindkét gárda igyekezett gyors támadásokat vezetni, de vagy a kapusok, vagy a védelem tisztázott.

Harsányi István, de az Előre többi játékosa is visszafogottan teljesített az Ajka ellen Fotó: Jenei Péter

A tizenegyest még megúszta, de az ajkai ziccereket már nem az Előre

A szünet után egy Harsányi-helyzettel kezdett a Békéscsaba, de gyakorlatilag ez volt az utolsó jelentősebb hazai ziccer a félidőben. Nem sokkal ezután a vendégek szép összjáték után lőtt bombagóllal megszerezték a vezetést és a kinyíló csabai védelem a hajrában újra összehozott egy gólt. Az Ajka sokkal hatékonyabban és pontosabban játszott a hazai kapu előtt és teljesen megérdemelten vitte el a három bajnoki pontot.

Gajdács Pál

54. perc: Cipf játszott vissza Mohos elé, aki 24 méterről ballal, a bal alsó sarokba bombázta a labdát, 0–1.

80. perc: Kirchner került ígéretes helyzetbe a csabai 16-oson belül, visszapasszolt Katona elé, aki 8 méterről higgadtan jobbal a jobb felső sarokba emelt, 0–2.