1 órája
Elveszítette idei hazai veretlenségét a Békéscsaba - galériával
Az Ajka vendégként a második félidőben szerzett két góllal legyőzte a Békéscsaba 1912 Előre csapatát a vasárnap este lejátszott NB II.-es labdarúgó-mérkőzésen és ezzel revánsot vett a lila-fehérektől a tavalyi két vereségért. Az Előre elveszítette idei hazai veretlenségét.
Elnémult az Előre szurkolótábora a 6. percben, amikor Nagy Gergő szabálytalansága után jogos büntetőt kapott az Ajka, de Cipf Dominik tizenegyesét védte Takács János, a csabaiak 25 éves kapusa. A lila-fehérek átvették a játék irányítását és a különösen aktív Harsányi István révén gyors egymás után két nagy helyzetet is elpuskáztak. Lüktető, jó iramú volt a játék, mindkét gárda igyekezett gyors támadásokat vezetni, de vagy a kapusok, vagy a védelem tisztázott.
A tizenegyest még megúszta, de az ajkai ziccereket már nem az Előre
A szünet után egy Harsányi-helyzettel kezdett a Békéscsaba, de gyakorlatilag ez volt az utolsó jelentősebb hazai ziccer a félidőben. Nem sokkal ezután a vendégek szép összjáték után lőtt bombagóllal megszerezték a vezetést és a kinyíló csabai védelem a hajrában újra összehozott egy gólt. Az Ajka sokkal hatékonyabban és pontosabban játszott a hazai kapu előtt és teljesen megérdemelten vitte el a három bajnoki pontot.
Gajdács Pál
54. perc: Cipf játszott vissza Mohos elé, aki 24 méterről ballal, a bal alsó sarokba bombázta a labdát, 0–1.
80. perc: Kirchner került ígéretes helyzetbe a csabai 16-oson belül, visszapasszolt Katona elé, aki 8 méterről higgadtan jobbal a jobb felső sarokba emelt, 0–2.
Békéscsaba 1912 Előre - FC Ajka 0-2Fotók: Jenei Péter
Csató Sándor: – Az egész mérkőzésen nagyon lagymatagon, pontatlanul játszottunk. Azt hittem, hogy a kihagyott büntető feldob bennünket, volt is egy-két értékelhető akciónk. Nem voltunk jók a kapu előtt, de a mezőnyben is gyengén játszottunk.
Horváth András: – Három elveszített bajnoki mérkőzés után érkeztünk Békéscsabára, de mentálisan erősek voltunk. Utólag még örültem is annak, hogy a tizenegyes nem ment be, éreztem, hogy lesz még gól a mérkőzésen. A legjobbkor rúgtuk mindkettőt. Nagyon jól szálltak be a cserejátékosok, egy csapatnak így kell kinézni. Büszke vagyok a játékosokra.
Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka 0–2 (0–0)
NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 850 néző. V.: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid).
Békéscsaba: Takács J. – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Mikló – Harsányi I. (Sármány, 75.), Szabó B. (Pelles, 75.), Zsolnai (Pusztai, 85.), Nagy G. (Kóródi, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, a szünetben). Vezetőedző: Csató Sándor.
Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Katona I., 75.) – Tóth G., Csizmadia Z., Mohos (Sejben, 60.), Szabó M. (Doncsecz, 55.) – Cipf (Kenderes, 75.), Herjeczki (Kirchner, 55. Vezetőedző: Horváth András.
Gólszerző: Mohos az 54., Katonai a 80. percben.
Sárga lap: Tar a 34., Cipf az 59., Szabó B. a 60., Csizmadia Z. a 71., Kovács N. a 84. percben.
Jó: Takács J., Harsányi I., ill. Mohos, Katona I., Szabados, Kovács N., Bacsa B., Tar.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!