szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

39 perce

Elveszítette idei hazai veretlenségét a Békéscsaba - galériával

Címkék#Békéscsaba 1912 Elő#labdarúgás#Ajka

Az Ajka vendégként a második félidőben szerzett két góllal legyőzte a Békéscsaba 1912 Előre csapatát a vasárnap este lejátszott NB II.-es labdarúgó-mérkőzésen és ezzel revánsot vett a lila-fehérektől a tavalyi két vereségért. Az Előre elveszítette idei hazai veretlenségét.

Gajdács Pál

Elnémult az Előre szurkolótábora a 6. percben, amikor Nagy Gergő szabálytalansága után jogos büntetőt kapott az Ajka, de Cipf Dominik tizenegyesét védte Takács János, a csabaiak 25 éves kapusa. A lila-fehérek átvették a játék irányítását és a különösen aktív Harsányi István révén gyors egymás után két nagy helyzetet is elpuskáztak. Lüktető, jó iramú volt a játék, mindkét gárda igyekezett gyors támadásokat vezetni, de vagy a kapusok, vagy a védelem tisztázott. 

Előre
Harsányi István, de az Előre többi játékosa is visszafogottan teljesített az Ajka ellen Fotó: Jenei Péter

A tizenegyest még megúszta, de az ajkai ziccereket már nem az Előre

A szünet után egy Harsányi-helyzettel kezdett a Békéscsaba, de gyakorlatilag ez volt az utolsó jelentősebb hazai ziccer a félidőben. Nem sokkal ezután a vendégek szép összjáték után lőtt bombagóllal megszerezték a vezetést és a kinyíló csabai védelem a hajrában újra összehozott egy gólt. Az Ajka sokkal hatékonyabban és pontosabban játszott a hazai kapu előtt és teljesen megérdemelten vitte el a három bajnoki pontot.

Gajdács Pál

54. perc: Cipf játszott vissza Mohos elé, aki 24 méterről ballal, a bal alsó sarokba bombázta a labdát, 0–1. 

80. perc: Kirchner került ígéretes helyzetbe a csabai 16-oson belül, visszapasszolt Katona elé, aki 8 méterről higgadtan jobbal a jobb felső sarokba emelt, 0–2. 

Békéscsaba 1912 Előre - FC Ajka 0-2

Fotók: Jenei Péter

Csató Sándor: – Az egész mérkőzésen nagyon lagymatagon, pontatlanul játszottunk. Azt hittem, hogy a kihagyott büntető feldob bennünket, volt is egy-két értékelhető akciónk. Nem voltunk jók a kapu előtt, de a mezőnyben is gyengén játszottunk.

Horváth András: – Három elveszített bajnoki mérkőzés után érkeztünk Békéscsabára, de mentálisan erősek voltunk. Utólag még örültem is annak, hogy a tizenegyes nem ment be, éreztem, hogy lesz még gól a mérkőzésen. A legjobbkor rúgtuk mindkettőt. Nagyon jól szálltak be a cserejátékosok, egy csapatnak így kell kinézni. Büszke vagyok a játékosokra.

Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka 0–2 (0–0)

NB II.-es labdarúgó-mérkőzés. Békéscsaba, 850 néző. V.: Jakab Árpád (Sinkovicz Dániel, Dobos Dávid).
Békéscsaba:  Takács J. – Kuzma, Viczián, Hodonicki, Mikló – Harsányi I. (Sármány, 75.), Szabó B. (Pelles, 75.), Zsolnai (Pusztai, 85.), Nagy G. (Kóródi, 62.) – Borsos, Ésik (Balla, a szünetben). Vezetőedző: Csató Sándor.
Ajka: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai (Katona I., 75.) – Tóth G., Csizmadia Z., Mohos (Sejben, 60.), Szabó M. (Doncsecz, 55.) – Cipf (Kenderes, 75.), Herjeczki (Kirchner, 55. Vezetőedző: Horváth András. 

Gólszerző: Mohos az 54., Katonai a 80. percben.

Sárga lap: Tar a 34., Cipf az 59., Szabó B. a 60., Csizmadia Z. a 71., Kovács N. a 84. percben. 

Jó: Takács J., Harsányi I., ill. Mohos, Katona I., Szabados, Kovács N., Bacsa B., Tar.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu