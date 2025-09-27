Folytatná a jó hazai szériát a Békéscsaba

Nyugodtan mondhatjuk, hogy pontszerzési esélyt szalasztott el a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában Kispesten, hiszen több nagy lehetősége is adódott a feljutásra taksált Budapest Honvéd otthonában, az első félidő ráadásában szerzett csabai találat után akár fordíthatott volna.

Zsolnai Richárd (lilában) is sokat tehet azért, hogy az Előre folytassa eredményes hazai szereplését Archív fotó: Jenei Péter

Nehéz mérkőzés előtt áll az Előre

– Védekezésben és támadásban is követtünk el hibákat. Pontrúgásból kaptunk gólt, amire előzetesen készültünk. Komoly helyzeteink adódtak, s már a mérkőzés elején az elsőt be kellett volna rúgni, gondolok Viczián Ádám fejesére – tért vissza a vasárnapi kispesti találkozóra Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője.

Az Ajka – bár két hellyel a Békéscsaba mögött a 13. helyet foglalja el a tabellán, csak egy ponttal szerzett kevesebbet, mint a lila-fehérek. A négy közül kettőt – a Szentlőrinc és a Csákvár – ellenit is csak minimális különbséggel, 1–0-ra bukta el.

– Sötét ló az Ajka, sok játékost, szinte a teljes támadószekciót lecserélték és több fiatal került bele a keretükbe – adott képet az ajkai csapatról Csató Sándor. – A védelem egyben maradt, látszik is rajtuk az összeszokottság. A védekezésük nagyon kemény, amit nem lesz könnyű feltörni.

A tavalyi csabai mérleg kifejezetten jó az Ajka ellen, 2024. augusztus 4-én Békéscsabán Vólent Roland két, és Kővári Róbert góljával 3–0-ra, idén február 16-án Czékus Ádám révén 1–0-ra győzött az Előre.

– Nehéz mérkőzésre számítok, de hazai pályán nyernünk kell! – adta ki a jelszót a csabaiak edzője. – Borsos Filip teljesen felépült, akire akár már a kezdőben is számíthatok, Pelles Patrik meggyógyult, vagyis lesznek visszatérőink és lesznek változások a csapatban.

A Békéscsaba ebben a szezonban kifejezetten jól szerepel hazai pályán, hiszen az egy döntetlen mellett a háromból két bajnokit megnyert, és a Nyíregyháza ellen is győzni tudott büntetőkkel a Magyar Kupában. Cél lehet még tehát az is, hogy megmaradjon a hazai veretlenség.