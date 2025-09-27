2 órája
Folytatná a jó hazai szériát a Békéscsaba
Csaknem egy hónap elteltével játszik újra hazai bajnoki mérkőzést a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata a Merkantil Bank Ligában. Az Előre egy abszolút riválist, az FC Ajkát látja vendégül a Kórház Utcai Stadionban vasárnap 19 órától.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy pontszerzési esélyt szalasztott el a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó-csapata a Merkantil Bank Liga 7. fordulójában Kispesten, hiszen több nagy lehetősége is adódott a feljutásra taksált Budapest Honvéd otthonában, az első félidő ráadásában szerzett csabai találat után akár fordíthatott volna.
Nehéz mérkőzés előtt áll az Előre
– Védekezésben és támadásban is követtünk el hibákat. Pontrúgásból kaptunk gólt, amire előzetesen készültünk. Komoly helyzeteink adódtak, s már a mérkőzés elején az elsőt be kellett volna rúgni, gondolok Viczián Ádám fejesére – tért vissza a vasárnapi kispesti találkozóra Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője.
Az Ajka – bár két hellyel a Békéscsaba mögött a 13. helyet foglalja el a tabellán, csak egy ponttal szerzett kevesebbet, mint a lila-fehérek. A négy közül kettőt – a Szentlőrinc és a Csákvár – ellenit is csak minimális különbséggel, 1–0-ra bukta el.
– Sötét ló az Ajka, sok játékost, szinte a teljes támadószekciót lecserélték és több fiatal került bele a keretükbe – adott képet az ajkai csapatról Csató Sándor. – A védelem egyben maradt, látszik is rajtuk az összeszokottság. A védekezésük nagyon kemény, amit nem lesz könnyű feltörni.
A tavalyi csabai mérleg kifejezetten jó az Ajka ellen, 2024. augusztus 4-én Békéscsabán Vólent Roland két, és Kővári Róbert góljával 3–0-ra, idén február 16-án Czékus Ádám révén 1–0-ra győzött az Előre.
– Nehéz mérkőzésre számítok, de hazai pályán nyernünk kell! – adta ki a jelszót a csabaiak edzője. – Borsos Filip teljesen felépült, akire akár már a kezdőben is számíthatok, Pelles Patrik meggyógyult, vagyis lesznek visszatérőink és lesznek változások a csapatban.
A Békéscsaba ebben a szezonban kifejezetten jól szerepel hazai pályán, hiszen az egy döntetlen mellett a háromból két bajnokit megnyert, és a Nyíregyháza ellen is győzni tudott büntetőkkel a Magyar Kupában. Cél lehet még tehát az is, hogy megmaradjon a hazai veretlenség.
