Labdarúgás - NB III.

2 órája

Szépségdíjas szabadrúgás hozott három pontot az Előre II.-nek

Címkék#mérkőzés#Békéscsaba 1912 Előre II.#Bp. Honvéd-MFA#labdarúgó NB III.

Egy döntetlen színezetű mérkőzést Oláh Ákos szépségdíjas szabadrúgása döntött el Kispesten, az NB III.-as labdarúgó-bajnokság vasárnapi matinéján. Az Előre II. csapata a nyolcadik játéknapon sokáig nem bírt a Honvéd fiataljaival. A 84. percben azonban támadója szépségdíjas lövése három pont eredményezett számára.

Bakulya Mihály

Az Előre II. kezdettől nyílt sisakos játékra késztette a házigazdákat

Előre II., Oláh Ákos; labdarúgás
Az Előre II. győztes találatának jegyzője Oláh Ákos (fehér mezben) volt szabadrúgásból. Archív fotó: Kiss Zoltán

Az első félidőben iramos játék folyt, a támadók azonban kevés veszélyt jelentettek a kapura. Csabai oldalon Vólent előtt adódott két nagy lehetőség, a kispestieknek nem volt helyzetük. A szünet sem hozott sok változást. Ekkor egyik csapatban sem volt annyi plusz, ami a vezetés megszerzéséhez kellett volna. A 84. percben azután Vólent birkózott ki egy szabadrúgást, közel 30 méterre a Honvéd kapujától, a labdát pedig Oláh Ákos zúdította a bal felső sarokba, 0–1.

Jó: Csilus, Paksai, ill. Oláh Á., Bacsa, Harmati.

Balog Zsolt: – Többet tettünk a sikerét, megérdemelten nyertünk, még ha nem is kidolgozott helyzetből értük el győztes gólt. Igazi csapatként küzdöttünk, remélem, hogy ezt fogjuk képviselni a jövőben is, mert csak így tudunk eredményesek lenni.

Bp. Honvéd II.–Békéscsaba 1912 Előre II. 0–1 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 100 néző. Vezette: Horváth Dániel (Vilmányi Simon, Elek Balázs).
Bp. Honvéd II.: Rácz – Balázs, Botos (Bogdán), Hancz, Csilus, Ihrig-Farkas, Petrók (Simon), Horváth B. (Braun), Földi (Kobela), Paksai, Sebe. Vezetőedző: Kovács Gábor.
Békéscsaba II.: Schrenck – Komáromi (Borszéki), Bacsa, Harmati, Molnár M., Kurai, Brecska, Avramucz, Német G., Oláh Á., Vólent. Vezetőedző: Balog Zsolt.
Gólszerző: Oláh Á. (84.).

További eredmények: Vasas II.–Tiszaföldvár 6–0, Szeged II.–Monor SE 1–3, Szegedi VSE–Erzsébeti SMTK –, Martfű–Hódmezővásárhely –, Dunaharaszti–III. Kerületi TVE –, Dabas–Csepel –.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
