Elindult az új évad Szarvason

A tíz csapat részvételével kiírt új pontvadászat nyitó játéknapját nagy érdeklődés övezte. Az első meccsen az alaposan megerősödött Hooligans simán verte a Los Lamerost. Az Éremgyárnak közepes teljesítmény is elég volt a sikerhez, az igencsak átalakult Drinkkel szemben. A nap meccsén felváltva estek a gólok, végül a Gallicoop nyert minimális különbséggel a Farmerek ellen. A címvédő Pro Gym együttese jócskán kitömte az újonc Kormixot. A nap zárásaként pedig a Gólgyártók aratott magabiztos sikert a csere nélkül kiálló Gold ellen.

Az 1. forduló eredményei: Los Lameros–Hooligans 2–12, Drink–Éremgyár 1–7, Nagyrét Farm–Gallicoop 4–5, Pro Gym–Kormix 13–0, Gólgyártók–FC Gold 5–1.