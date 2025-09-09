szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teremlabdarúgás

2 órája

Elindult az új évad Szarvason

Címkék#teremlabdarúgás#bajnokság#szarvas

Két hónap után újra pattogott ismét a labda a Petőfi utcai Sportcsarnokban. A Szarvasi Teremlabdarúgó-bajnokság 2025/26-os szezonnyitó mérkőzése előtt kerítettek sort az előző sorozat, a Tavaszi Kupa 2025 díjainak átadására.

Munkatársunktól
Elindult az új évad Szarvason

A tíz csapat részvételével kiírt új pontvadászat nyitó játéknapját nagy érdeklődés övezte. Az első meccsen az alaposan megerősödött Hooligans simán verte a Los Lamerost. Az Éremgyárnak közepes teljesítmény is elég volt a sikerhez, az igencsak átalakult Drinkkel szemben. A nap meccsén felváltva estek a gólok, végül a Gallicoop nyert minimális különbséggel a Farmerek ellen. A címvédő Pro Gym együttese jócskán kitömte az újonc Kormixot. A nap zárásaként pedig a Gólgyártók aratott magabiztos sikert a csere nélkül kiálló Gold ellen.
Az 1. forduló eredményei: Los Lameros–Hooligans 2–12, Drink–Éremgyár 1–7, Nagyrét Farm–Gallicoop 4–5, Pro Gym–Kormix 13–0, Gólgyártók–FC Gold 5–1.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu