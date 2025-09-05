szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

33°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Atlétika

1 órája

Egyéni csúcsot repesztett Milán

Címkék#Békéscsabai AC#világverseny#csúcs

Két számban is elindult és mindkettőt megnyerte Zahorán Milán a hétvégi pápai VII. Kis Károly-emlékversenyen.

Gajdács Pál

A Békéscsabai AC korábbi korosztályos válogatott futója először 1500 m-en rajtolt el és okos, taktikus futással, 4:00,4 perccel mindenkit maga mögé utasított. Fél órára következett a 400 m-es szám, de itt sem talált legyőzőre. Az ideje is kiváló, 52,3 másodperc, ami egyéni csúcs. Zahorán Milánt Tóth Sándor mesteredző készítette fel. 

Zahorán Milán piros felsőben egy korábbi válogatott világversenyen Archív fotó: Békéscsabai AC

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu