2 órája
Egyéni csúcsot repesztett Milán
Két számban is elindult és mindkettőt megnyerte Zahorán Milán a hétvégi pápai VII. Kis Károly-emlékversenyen.
A Békéscsabai AC korábbi korosztályos válogatott futója először 1500 m-en rajtolt el és okos, taktikus futással, 4:00,4 perccel mindenkit maga mögé utasított. Fél órára következett a 400 m-es szám, de itt sem talált legyőzőre. Az ideje is kiváló, 52,3 másodperc, ami egyéni csúcs. Zahorán Milánt Tóth Sándor mesteredző készítette fel.
