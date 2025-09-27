Döntőt játszhat Nyíregyházán az MBH-Békéscsaba

A VII. Fatum Property Kupán az MBH-Békéscsaba mellett az ugyancsak a TippmixPro női Extraligában szereplő házigazda Fatum-Nyíregyháza, és a MÁV Előre Foxconn, valamint a román kupában bronzérmes CSM Lugoj vesz részt.

Így örültek a csabai lányok a Lugoj legyőzése után Fotó: BRSE

A szombat kora délutáni első mérkőzésen az MBH-Békéscsaba nagyot küzdve, jó játékkal győzte le 3:0-ra román ellenfelét, így vasárnap 14 órakor a Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn meccs győztesével játssza a döntőt.

A körülmények nem voltak éppen ideálisak, több sérülés is nehezítette a heti edzésmunkát, ráadásul Mikus Nina és Milena Vilela sem tarthattak a csabai csapattal.

Eredmény:

MBH-Békéscsaba–CSM Lugoj 3:0 (21, 23, 21)