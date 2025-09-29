Termékeny volt a címvédő és a Szabadkígyós

A dobozi pályán két veretlen együttes feszült hangulatú rangadójából a hátul kevesebbet hibázó hazai gárda jött ki jobban.

Míg a dobozi rangadó szoros keretek között alakult, addig Szabadkígyóson a hazaiak gálameccset játszottak. Fotó: Kiss Zoltán

Battonyán ismét tavalyi énjére emlékeztetett a címvédő Mezőmegyer, a másik mezővárosi alakulat, a berényi viszont nem tudta hozni a másodosztályú bajnokságban mutatott eddigi teljesítményét Szabadkígyóson és ennek súlyos ára lett. Íme az összefoglaló.

Eleki USE–Csabacsűdi GYLSE 2–1 (0–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Elek, 100 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.

Elek: Kurta L. – Nagy Á. (Jepure), Oláh A., Kollát, Tamás, Sipos, Horváth B., Horváth Z. (Illés), Kasznár (Györfi), Kurta B. (Tóth G.), Oszlács. Játékos-edző: Nagy Gergely.

Csabacsűd: Kugyela – Viszkok Cs., Gerhát (Szántosi), Borgulya, Beregszászi (Krátky), Varga E., Hraskó, Seres (Magyar), Kiss G., Fügedi, Király. Edző: Gombár György.

Gólszerző: Oszlács (53.), Oláh A. (54.), ill. Király (49.).

Nagy Gergely: – Két ilyen vereség után fontos volt, hogy újra nyerjünk. Sajnos a helyzetkihasználásunk nem igazán javult, viszont sokat tettünk a győzelemért. Helyenként jó játékkal, megérdemelten szereztük meg a győzelmet, a masszív Csabacsűd ellen.

Gombár György: – A vereség ellenére dicséret jár a csapatnak. Fociberkekben azt tartják, hogy így ki lehet kapni. Ez a fegyelmezett odaadó játék kellene hétről-hétre, ami idővel az eredményen is látszana.

Hotya Péter

Battonyai TK–Mezőmegyer SE 2–8 (1–3)

Battonya, 50 néző. Vezette: Ondrejó Gergő.

Battonya: Erdélyi (Oláh J.) – Varga P., Hargitai, Sylmetaj, Kiss Z., Nagy T., Lenti (Apostol Luca), Simon, Rafael R., Balla, Ármán (Mákos). Játékos-edző: Varga Péter.

Mezőmegyer: Kun – Takács, Nagy P., Séllei, Szilágyi (Lehoczki), Miholka, Kecskeméti, Ulrich, Lipták-Pikó (Németh), Nagy B., Popucza. Edző: Lőrinci Attila.

Gólszerző: Sylmetaj (22., 65.), ill. Miholka (15., 85.), Ulrich (28., 54.), Lipták-Pikó (43.), Takács (76.), Popucza (89.), Németh (91.).

Varga Péter: – Sajnos a hétvége megint nem úgy alakult, ahogy terveztük. Sok sok helyzet kimaradt köszönhetően az ellenfél remek formában levő kapusának. Látom a fejlődést a csapatban, bízom benne hamarosan meg lesz az első győzelmünk.

Lőrinc Attila: – Végig uraltuk a mérkőzést, sok helyzetet kialakítva, jól futballoztunk, így megérdemelt győzelmet arattunk a sportszerű hazai csapat ellen. Gratulálok a fiúknak! Jó játékvezetés.