Három csapat is kilenc emberre fogyatkozott
Az élen álló ötös nem hibázott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, így a tabella első harmadában sem volt változás. A Dobozi SE és a Végegyháza-Magyarbánhegyes az ötödik játéknap után is hibátlan maradt, ellenben továbbra sincs pontja a Battonyának és az Újkígyósnak. A határvárosiak maguk is tettek ezért.
A dobozi együttes az Elek legyőzésével tette emlékezetessé a számos vármegyei klubban megfordult ikonikus támadó, Sztojka Ádám búcsúmeccsét.
A bajnokságban aranyéremre törő VSE-MFC sem kegyelmezett a csabai vasutasoknak. A berényiek dolgát megkönnyítették a battonyaiak, akik eleve tízen álltak ki ellenük, de egy korai kiállítás miatt még kevesebben maradtak. Jóval változatosabb küzdelemben nyerte meg a szomszédvári derbit a Tótkomlós, kihasználva a kettős emberelőnyét. A címvédő Mezőmegyer az utolsó pillanatokban fordított az Újkígyós ellen, a Csanádapáca szintén a végjátékban egalizált Csabacsűdön, a Szentandrás viszont nem hajrázott ilyen eredményesen a Szabadkígyóssal szemben. Íme a másodosztályú összefoglaló.
Dobozi SE–Eleki USE 2–0 (1–0)
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Doboz, 220 néző. Vezette: Krcsméri Milán.
Doboz: Démusz – Szabó B., Pojendán, Szabó R., Fehér (Molnár M.), Szabó L., Rácz Gy., Lukucz (Váczi), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi, Sztojka Á. (Barkász). Edző: Balog Zsolt.
Elek: Oláh Z. – Oláh A., Dehelán, Kollát, Tamás, Sipos (Szekeres), Horváth B. (Nagy Á.), Kasznár (Györfi), Kurta B., Oszlács, Jepure (Horváth Z.). Játékos-edző: Nagy Gergely.
Gólszerző: Komlósi (14.), Sztojka N. (63.).
Balog Zsolt: – Népes publikum előtt jól használtuk ki a helyzeteinket, míg az ellenfelünk ezt nem tudta megtenni, így győzelemmel búcsúztattuk el Sztojka Ádámot az amatőr labdarúgástól. Gratulálunk a pályafutásodhoz Bambi, a Dobozi SE jó egészséget és sok sikert kíván a magánéletben is!
Nagy Gergely: – Ilyen az amikor a focit gólra játsszák. A hazaiak két helyzetből két gólt rúgtak, nekünk hat-hét ziccerből egyet sem sikerült beváltani. Gratulálok a Doboznak, illetve Sztojka Ádámnak a pályafutásához, szerencsés vagyok, mert egykor játszhattam vele egy csapatban.
Pankotai Norbert
Dobozi SE–Eleki USE 2–0Fotók: Kiss Zoltán
Mezőberényi LE–Battonyai TK 5–0 (1–0)
Mezőberény, 40 néző. Vezette: Kató Benedek.
Mezőberény: Rau M. – Labancz, Zsíros (Székely), Burai (Benyovszki J.), Machó, Durkó, Lakatos M., Gschwindt, Puskás (Buczkó), Malét (Szalai), Kanó (Tóth J.). Edző: Adamik Dávid.
Battonya: Erdélyi – Józsa, Kovács Z., Simon P., Lenti, Szlukovinyi, Mákos, Rafael R., Ármán, Rafael K. Játékos-edző: Varga Péter.
Gólszerző: Durkó (43.), Buczkó (59., 76.), Benyovszki J. (63.), Lakatos M. (66.). Kiállítva: Rafael R. (44. – második sárga lap).
Adamik Dávid: – Megvan a három pont, és ez a lényeg.
Lukács István szakosztályvezető: – Hálás köszönet azoknak, akik ma részt vettek a mérkőzésen, a többiek pedig nézzenek mélyen magukba. Ameddig bírtuk erővel, próbáltuk kompenzálni a létszámhiányt, a hatvanadik perc után viszont elfogytunk, így az eredmény ránk nézve hízelgő.
Balogh Lajos
Békésszentandrási HMSE–Szabadkígyósi SZSC 2–3 (0–1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Láza András.
Békésszentandrás: Babák – Endrefalvi (Lestyan-Goda), Olasz (Csányi), Mizik (Sztricskó), Szécsi, Rohony, dr. Olasz, Sándor, Gödő, Tasi N., Tasi K. Játékos-edző: Bakró Géza.
Szabadkígyós: Borsi – Papp G., Varga P., Maglóczki (Oláh G.), Milek (Molnár M.), Sebestyén M. (Alb), Faragó, Szabó Z. (Nagy Z.), Barna, Frankó, Szilágyi (Kocziha). Edző: Sebestyén Antal.
Gólszerző: Olasz (73.), Szécsi (87.), ill. Faragó (38.), Nagy Z. (57.), Varga P. (67.).
Bakró Géza: – Túl későn ébredtünk, hagytuk, hogy az ellenfél játssza a focit. A meccs utolsó negyedében már domináltunk, de nem sikerült egyenlítenünk. A tanulság egyértelmű: kilencven percen át kell hinnünk magunkban, nem csak a hajrában.
Sebestyén Antal: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Talán lezárhattuk volna hamarabb is, de a fiúk, gondolva a szurkolókra is, egy izgalmas meccset kerekítettek a hajrára, amiből mindenképpen tanulnunk kell. További sok sikert kívánok a Szentandásnak!
Virág Imre
Mezőmegyer SE–Újkígyós FC 4–3 (0–2)
Mezőmegyer, 100 néző. Vezette: Czene Zoltán.
Mezőmegyer: Antal – Takács, Nagy P. (Séllei), Szabó S., Popucza, Miholka, Kecskeméti, Ulrich, Németh (Lehoczki), Lipták-Pikó (Szilágyi), Nagy B. Edző: Lőrinci Attila.
Újkígyós: Borbély – Sódar, Darányi, Vágási, Moldován (Igricz), Horváth R., Turcsek, Marik, Budás, Gonda, Dunai. Edző: Bereczki Zsolt.
Gólszerző: Szilágyi (54.), Takács (65.), Kecskeméti (92.), Popucza (96.), ill. Marik (18.), Dunai (38.), Vágási (82.). Kiállítva: Darányi (88. – utolsó emberként szabálytalankodott), Budás (90. – szövegért).
Lőrinci Attila: – Érthetetlen volt számomra amit első félidőben produkáltunk. A második játékrészben már az a csapat volt a pályán, amit látni szeretnék. Sikerült visszajönni a meccsbe, és a végén a szívünk is a helyén volt. Nagyot küzdöttünk, aminek köszönhetően sikerült megnyernünk a mérkőzést.
Bereczki Zsolt: – Láttam már jó játékvezetést, de az nem ilyen volt. Amikor négy perc hosszabbítás helyett még a hatodikban is megy a játék, egy tapsért nekünk piros jár, szándékos kapus támadásért pedig sárga sem, büntető elmaradt, és lehetne még sorolni. Egy biztos, nem az ő napja volt, de a miénk sem. Le kellett volna zárnunk a mérkőzést kettő-nullnál, amire volt is lehetőségünk, nem éltünk vele.
Gömöri János
Csabacsűdi GYLSE–Csanádapácai EFC 1–1 (0–0)
Csabacsűd, 100 néző. Vezette: Bozó Norbert.
Csabacsűd: Kugyela – Borgulya, Varga T. (Seres), Beregszászi (Gerhát), Varga E. (Viszkok Cs.), Hraskó, Jelen, Hajdú A., Kiss G., Fügedi, Király. Edző: Gombár György.
Csanádapáca: Pós A. – Mag, Göcző, Bozsó M., Hajdú Gy., Kőte (Végh), Schmidt (Pós D.), Ádász, Dániel, Haba, Szabó A. Edző: Óvári Arnold, Csende Krisztián.
Gólszerző: Jelen (79.), ill. Hajdú A. (90. – öngól).
Gombár György: – Csapkodó, kapkodó, pontatlan játék. Van aki a saját feje után megy, mások nem érzik, hogy ennél sokkal több kell egy győzelem eléréséhez. Egy újabb olyan mérkőzés, amit nem úsztunk meg sérülés nélkül.
Óvári Arnold: – Az egy pontnak tudok örülni, hiszen a hat kezdő játékos hiánya a játékban komoly nyomott hagyott. Ez nem menti fel a csapatot az alól, hogy megint ajándékba adtunk egy gólt az ellenfélnek. Gratulálok a két ifi játékosunknak a felnőtt bemutatkozáshoz!
Benka Viktor
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Békéscsabai MÁV SE 4–0 (2–0)
Magyarbánhegyes, 100 néző. Vezette: Fekete Zoltán.
Végegyháza: Takács B. – Bozsár (Matuz L.), Varga D. (Andrej), Fehér, Bíró, ifj. Kintner, Boros, Matuz P. (Tóth L.), Benyó, Kecskés, Bakos. Edző: Kintner János.
Békéscsabai MÁV: Wagner – Matuska, Lévai, Erdélyi, Zsömbörgi, Zisbrita, Morva, Lantos (Demeter), Takács K. (Sipiczki), Takács L., Szarka. Edző: Dohányos Zoltán.
Gólszerző: Bíró (10., 32.), ifj. Kintner (63.), Bakos (70. – 11-esből).
Kintner János: – A vendégcsapat bunkerfocijához kellett alkalmazkodnunk, amely csak ritkán nyílt ki. Örülök neki, hogy most is megtaláltuk a győzelemhez vezető utat, amihez a pontrúgások és egy szép távoli találat volt a megoldás. Jó játékvezetés.
Dohányos Zoltán: – A szezon eddigi része alapján mindkét csapat eltévesztette a házszámot a nevezés leadásakor. Jól küzdöttek a srácok, ez ma ennyire volt elég. Éljen az amatőr labdarúgás!
Bozsó Ildikó
Tótkomlósi TC–Kaszaper SE 3–2 (1–0)
Tótkomlós, 180 néző. Vezette: Telek András.
Tótkomlós: Tóth K. – Kocsis, Jámbor G., Koleszár, Jámbor J., Szabó S., Albert (Topma), Tokai (Abonyi), Keszeli, Nagy K. (Barta-Vámos), Deli. Edző: Horváth Henrik.
Kaszaper: Magony – Kuli, Kasza, Kéri, Kormányos, Péli T., Varga P., Jámbor A., Gulácsi (Péli M.), Fodor (Bok), Kun-Szabó. Edző: Kvasznovszky József.
Gólszerző: Jámbor A. (4. – öngól), Kocsis (84.), Tompa (91.), ill. Péli T. (49.), Kéri (65.). Kiállítva: Jámbor A. (56. – második sárga lap), Varga P. (66. – második sárga lap).
Gulácsi a 81. percben büntetőt hibázott.
Horváth Henrik: – Nagyon motiváltan kezdtük a mérkőzést, számtalan helyzetet dolgoztunk ki, de a kapu előtt nem voltunk határozottak. A foci örök törvénye, hogy ezt az ellenfél megbosszulja. A Kaszaper fordítása után a csapat tartását mutatja, hogy nem adta fel, és két szépségdíjas találattal itthon tartotta a három pontot.
Kvasznovszky József: – Az egyenlő feltételek hiánya mellett, alapvetően saját magunkat vertük meg.
Motyovszki Róbert
A góllövőlista élcsoportja
- 8 gólos: Bakos Zsombor Gábor (VSE-MFC)
- 4 gólos: Kecskés Erik Attila (VSE-MFC), Komlósi Miklós (Doboz), Miholka Róbert (Mezőmegyer), Olasz István (Békésszentandrás), Péli Tamás Károly (Kaszaper), Rácz György Márk (Doboz), Szécsi Rajmond (Békésszentandrás), Szilágyi Ádám (Mezőmegyer), Sztojka Norbert (Doboz)
- 3 gólos: Beregszászi Ticián (Csabacsűd), Bíró Tibor (VSE-MFC), Jelen Szebasztián (Csabacsűd), Kéri Ferenc Richárd (Kaszaper), Kollát Róbert (Elek), Lakatos Miklós (Mezőberény), Nagy Zétény (Szabadkígyós)
A 6. forduló programja
Szeptember 27., szombat, 16.00: Újkígyós FC–Csanádapácai EFC, Szabadkígyósi SZSC–Mezőberényi LE, Eleki USE–Csabacsűdi GYLSE, Dobozi SE–Tótkomlósi TC, Kaszaper SE–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Battonyai TK–Mezőmegyer SE. Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Lőkösháza KSK–Békésszentandrási HMSE. Szabadnapos: Békéscsabai MÁV SE
