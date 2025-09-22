Három csapat is kilenc emberre fogyatkozott

A dobozi együttes az Elek legyőzésével tette emlékezetessé a számos vármegyei klubban megfordult ikonikus támadó, Sztojka Ádám búcsúmeccsét.

A dobozi csapat (pirosban)emlékezetessé tette ikonikus támadója búcsúját az Elek elleni hazai rangadón. Fotó: Kiss Zoltán

A bajnokságban aranyéremre törő VSE-MFC sem kegyelmezett a csabai vasutasoknak. A berényiek dolgát megkönnyítették a battonyaiak, akik eleve tízen álltak ki ellenük, de egy korai kiállítás miatt még kevesebben maradtak. Jóval változatosabb küzdelemben nyerte meg a szomszédvári derbit a Tótkomlós, kihasználva a kettős emberelőnyét. A címvédő Mezőmegyer az utolsó pillanatokban fordított az Újkígyós ellen, a Csanádapáca szintén a végjátékban egalizált Csabacsűdön, a Szentandrás viszont nem hajrázott ilyen eredményesen a Szabadkígyóssal szemben. Íme a másodosztályú összefoglaló.

Dobozi SE–Eleki USE 2–0 (1–0)

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Doboz, 220 néző. Vezette: Krcsméri Milán.

Doboz: Démusz – Szabó B., Pojendán, Szabó R., Fehér (Molnár M.), Szabó L., Rácz Gy., Lukucz (Váczi), Sztojka N. (Zsoldos), Komlósi, Sztojka Á. (Barkász). Edző: Balog Zsolt.

Elek: Oláh Z. – Oláh A., Dehelán, Kollát, Tamás, Sipos (Szekeres), Horváth B. (Nagy Á.), Kasznár (Györfi), Kurta B., Oszlács, Jepure (Horváth Z.). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Gólszerző: Komlósi (14.), Sztojka N. (63.).

Balog Zsolt: – Népes publikum előtt jól használtuk ki a helyzeteinket, míg az ellenfelünk ezt nem tudta megtenni, így győzelemmel búcsúztattuk el Sztojka Ádámot az amatőr labdarúgástól. Gratulálunk a pályafutásodhoz Bambi, a Dobozi SE jó egészséget és sok sikert kíván a magánéletben is!

Nagy Gergely: – Ilyen az amikor a focit gólra játsszák. A hazaiak két helyzetből két gólt rúgtak, nekünk hat-hét ziccerből egyet sem sikerült beváltani. Gratulálok a Doboznak, illetve Sztojka Ádámnak a pályafutásához, szerencsés vagyok, mert egykor játszhattam vele egy csapatban.

Pankotai Norbert