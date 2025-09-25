szeptember 25., csütörtök

Labdarúgás - Vármegyei II-III. osztály

3 órája

Ismét Dobozon játsszák a hét meccsét

Már csak három veretlen csapat van a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban, ezekből kettő egymással csap össze szombaton. Az öt meccs után is hibátlan dobozi gárdára újabb hazai kiemelt csata vár, ezúttal a Tótkomlóst fogadja Balog Zsolt alakulata. Tartogat figyelemre méltó meccseket a harmadik vonal két csoportja is.

Bakulya Mihály

A dobozi csapatból éppen legutóbb ízelítőt kapó eleki labdarúgók öt házon kívüli találkozó után hazai pályán is debütálnak a másodosztályban. Jó derbit sejtet még a berényiek szabadkígyósi mérkőzése.

A dobozi csapat legutóbb a jó képességű Elek ellen nyert, és most sem vár rá könnyű menet. Fotó: Kiss Zoltán

A dobozi tréner három pontot remél

A bajnokság toronymagas esélyesének tekintett VSE-MFC együttesével csupán Balog Zsolt alakulata tudja tartani a szédületes tempót. A szakvezető szerint ezen a hétvégén sem szívesen torpannának meg.
– Sikeres heteken vagyunk túl, és szeretnénk ezt folytatni. Dinamikus, küzdős játékra kell felkészülnünk a Komlós ellen, de bízok benne, hogy a hazai publikum előtt ismét sikerül majd itthon tartanunk a három pontot – fogalmazott a szombati csatáról a dobozi tréner.
Persze a komlósiak eddigi 11 pontját sem a hangyák hordták össze. Bár akadt váratlan hazai döntetlenjük, a Szabadkígyós legyőzésével igazolták, hogy vendégként is bárkire veszélyes tudnak lenni.
– A rendkívül jól formában lévő Doboz ellen minden tudásunkra szükség lesz. A nagyon masszív és gólerős támadójátékkal rendelkező ellenfél otthonában nem mi leszünk az esélyesek, ennek ellenére azért szeretnénk megőrizni az őszi veretlenségünket – nyilatkozta Horváth Henrik, a TTC edzője.
A 6. forduló programja. Szeptember 27., szombat, 16.00: Újkígyós FC–Csanádapácai EFC, Szabadkígyósi SZSC–Mezőberényi LE, Eleki USE–Csabacsűdi GYLSE, Dobozi SE–Tótkomlósi TC, Kaszaper SE–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Battonyai TK–Mezőmegyer SE. Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Lőkösháza KSK–Békésszentandrási HMSE. Szabadnapos: Békéscsabai MÁV SE.

Kamut és Csorvás lesz fókuszban

A harmadosztályú bajnokságban a csorvási meccs sejteti a legérdekesebb csatát, melyen a Déli csoport két dobogósa csap össze. Északon a jó formába lendülő zsadányiak az őszre szeszélyessé váló Kamut otthonában bizonyíthatják rátermettségüket.
A 4. forduló programja. Északi csoport. Szeptember 27., szombat, 16.00: Vésztői TK–Kötegyáni FC, Okány KSK–Békési FC II., Kamuti SK–Zsadányi KSE, Gerlai SE–Sarkadi KLE, Bucsa SE–Mezőmegyer SE II. Szabadnapos: Köröstarcsai KSK.
Déli csoport. 4. forduló. Szeptember 27., szombat, 11.00: Jamina SE II.–Telekgerendási LSC. 16.00: Medgyesegyháza SE–Csárdaszállási SZSK, Csorvási SK–Kunágotai TE. Szeptember 28., vasárnap, 16.00: Medgyesbodzás SE–Kardos KSK, Kevermes SE–Békéssámsoni SK. Szabadnapos: Mezőkovácsházi TE.

 

 

